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28 сентября 2023, новость

Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги

Актриса заявила о травме в соцсетях
Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кристина Асмус получила сложный перелом ноги. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. 

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала актриса. Новость о переломе ноги звезда сопроводила матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

При каких обстоятельствах была получена травма, Асмус уточнять не стала. 

Напомним, в конце августа принимающая участие в съемках фильма режиссера Владимира Котта «Обе Две» Асмус попала в больницу с ротавирусом. До этого Асмус жаловалась, что ей пришлось нырять в грязную реку. По словам актрисы, на берегу была установлена табличка «Купаться запрещено», а шоураннеры проекта даже не проверили дно водоема.

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