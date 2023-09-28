Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала актриса. Новость о переломе ноги звезда сопроводила матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

Напомним, в конце августа принимающая участие в съемках фильма режиссера Владимира Котта «Обе Две» Асмус попала в больницу с ротавирусом. До этого Асмус жаловалась, что ей пришлось нырять в грязную реку. По словам актрисы, на берегу была установлена табличка «Купаться запрещено», а шоураннеры проекта даже не проверили дно водоема.