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3 октября 2023, новость

Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге

Актриса отказалась сидеть на больничном, несмотря на серьезную травму
Кристина Асмус

Кристина Асмус призналась, что сразу после полученного перелома ноги вернулась на съемочную площадку, хотя ей предлагали отлежаться дома. 35-летняя актриса не захотела подставлять команду и вышла на съемочную смену.

«Это была бы катастрофа для группы. В кадре 15 человек, всех специально привезли в другой город. Объект строили, а я все равно в гипсе и билеты у меня в Москву на вечер, какая уже разница. Ну я и поехала сниматься!» — призналась Асмус.

Она поблагодарила коллег за понимание и поддержку. Особое восхищение у актрисы вызвали мужчины, которые теперь носят ее на руках. «Это отдельный вид наслаждения! Только ради этого перелом того стоил. Люблю вас неимоверно!» — добавила звезда.

Ранее Кристина Асмус получила серьезную травму на съемках нового проекта.

Кроме того, актриса признавалась, что ей стало плохо на съемочной площадке фильма «Обе Две» как только она закурила, как того требовал сценарий. Также во время участия в этом проекте звезда фильма «Текст» попала в больницу с ротавирусом.

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