Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге

Кристина Асмус

Кристина Асмус призналась, что сразу после полученного перелома ноги вернулась на съемочную площадку, хотя ей предлагали отлежаться дома. 35-летняя актриса не захотела подставлять команду и вышла на съемочную смену.

«Это была бы катастрофа для группы. В кадре 15 человек, всех специально привезли в другой город. Объект строили, а я все равно в гипсе и билеты у меня в Москву на вечер, какая уже разница. Ну я и поехала сниматься!» — призналась Асмус.

Она поблагодарила коллег за понимание и поддержку. Особое восхищение у актрисы вызвали мужчины, которые теперь носят ее на руках. «Это отдельный вид наслаждения! Только ради этого перелом того стоил. Люблю вас неимоверно!» — добавила звезда.

Ранее Кристина Асмус получила серьезную травму на съемках нового проекта.