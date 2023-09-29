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29 сентября 2023, статьяОбзоры

Невозможно оторваться: 6 новых сериалов-загадок с непредсказуемым сюжетом

Таинственные убийства, фальшивые предсказания судьбы и жуткий дом, где пропадают люди... Встречайте свежие сериалы с неожиданными поворотами в сюжете — для запойного просмотра осенними вечерами

«Черное облако»

Эмоционально нестабильная студентка Оля (Мария Мацель) вываливает на психотерапевта (Филипп Янковский) юношескую ненависть к миру. Ее бесит вредная  университетская преподша, раздражает жадная до парней лучшая подруга и вызывает острую неприязнь собственный отец (Юрий Колокольников), ушедший из семьи. К ужасу девицы, старушка-профессорша необъяснимым образом умирает, вслед за ней находят мертвой подружку. Вопрос вопросов: может ли ядовитое облако из гнева и ярости, сидящее внутри Оли, оказаться по-настоящему убийственным? Пока главная героиня бьется в истерике на сеансах психотерапии, за расследование берется парочка детективов в исполнении Алексея Розина и Марьяны Спивак.

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Союз мистического, по-питерски мрачного триллера с психологической драмой щедро приправлен иронией. Марьяна Спивак с хитринкой во взгляде пародирует разом всех одиноких и выпивающих сыщиц, Евгений Гришковец — самого себя, хоть и в халате патологоанатома, а Мария Мацель — героиню «Эйфории», еще одного сериала про деструктивных подростков. При этом «Черное облако» так изощренно придумано, что совершенно невозможно представить, что готовит очередной сюжетный поворот в каждой новой серии.

8.3
Черное облако
2023/Россия18+драматриллер
Моя оценка

«Переполненная комната»

Дэнни Салливана (Том Холланд, отвлекшийся от роли Человека-паука) арестовывают за стрельбу в центре Нью-Йорка. Свою вину парнишка отрицает, утверждая, что к перестрелке его подтолкнула девушка Ариана, словно растворившаяся в городе. Ситуацией живо интересуется следовательница Райя Гудвин (Аманда Сайфред), и чем глубже она погружается в историю Салливана, тем запутанней та становится.

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Самый большой сюрприз «Переполненная комната» преподнесет тем, кто не знаком с книгой Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Но вот незадача, ключ к сериалу — его литературная основа — дается сразу во вступительных титрах. Поэтому проницательные любители чтения быстро распознают кота в мешке и, возможно, лишатся части удовольствия. Между тем, с измененным именем главного героя (с Миллигана на Салливана) и поистине эквилибристическим сюжетом, можно было бы подольше тянуть интригу.

«Приют»

Сериальная адаптация мрачного романа о подростках писателя Харлана Кобена. Старшеклассник Микки, недавно потерявший отца в автокатастрофе, живет со своей тетей. Проходя мимо зловещего готического особняка, он встречает патлатую старуху, заявляющую, что его отец жив. Именно с этим домом связано таинственное исчезновение мальчика, случившееся 27 лет назад. В этом жутком месте когда-то побывал и отец Микки, изменившись до неузнаваемости. Вместе с новыми друзьями, дружелюбным ботаником и девочкой-готкой, юный герой пытается докопаться до истины.

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«Приют» — сериал-головоломка, интригующий тайнами прошлого и загадками дня сегодняшнего. Кажется, что подсказки высыпаются из него горстями, но все полуоткрытые двери ведут в еще более запутанные лабиринты. Мрачной жути создатели напустили уже в первом эпизоде, но умело разбавили ее обычной школьной жизнью, где новичку, как бы он ни был крут и уверен в себе, нелегко встраиваться в новый коллектив.

«Предсказание»

В продуктовом магазине милого провинциального городка появился автомат, за пару долларов рассказывающий любому желающему о его истинном жизненном потенциале. Город наполнился людьми, мнящими себя особами королевской крови, метеорологами, знатоками боевых искусств и суперзвездами. И только Дасти Хаббард, сорокалетний учитель истории, отличный свистун, превосходный семьянин и приятный во всех отношениях парень, подозревает неладное. Тем более что на его теле появляются аккуратные синие точки, наводящие на мысль о космическом влиянии.

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«Предсказание» уже окрестили «Тедом Лассо» с фантастическим уклоном, в основном, благодаря Крису О'Дауду, обладателю мягчайшей харизмы и мимики плюшевого мишки. Сериал не выходит за рамки уютного драмеди, но не обходится без экзистенциальных раздумий. Дружелюбному Дасти, единственному в городе, досталось «предсказание» с той профессией, которой он уже владеет. Значит, он уже достиг своего потолка, и стремиться некуда? Или, напротив, он пришел к идеальному себе?

«Последователи»

Вера (Марина Александрова) и Андрей (Виктор Добронравов) безрезультатно пытаются зачать ребенка. Их последний шанс — посещение таинственного отца Афанасия, скит которого расположен в секретном месте высоко в горах. Вера надеется на священника, как на чудо. Андрей пытается сдержать скепсис, но поддерживает жену, как может. Волшебство происходит, и счастливая Вера узнает, что ждет малыша. А чтобы с ребенком все было в порядке, ей нужно соблюсти условие отца Афанасия: приехать рожать к нему в общину. 

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«Последователи» крепко держат в напряжении: непредвиденные повороты сюжета с погонями и перестрелками, мистический флер и отличная игра актеров (дрожь пробирает от сахарного тона Ольги Тумайкиной). Главное же веселье начинается с появлением Юрия Быкова в образе одинокого брутального мстителя с арбалетом наперевес.

«Там, где цветет полынь»

Десятиклассница Ульяна (Виктория Агалакова) одинока и несчастна. Ее младший брат трагически погиб под колесами автомобиля, а мать от горя впала в кому. Параллельно с этим Уля обнаружила у себя страшный дар предчувствия смерти других людей. Разумеется, счастливее эта способность ее не сделала. Однажды с девушкой связалась таинственная волшебница Рут (Сабина Ахмедова) и предложила избавить от проклятых видений. Нужно только выполнить задание: собрать три вещи умерших людей. Со временем Уля поняла, что Рут использует обладателей мистических способностей в личных целях. Чтобы разорвать этот клубок, Ульяна объявляет войну могущественной ведьме.

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Мрачная сказка про связь потустороннего и реального миров подана в минималистичном формате. Шесть эпизодов по пятнадцать минут — идеальный хронометраж для не самого длинного вечера. И скучать не придется: мистическая атмосфера в экранизации бестселлера Ольги Птицевой завораживает, а события развиваются стремительно.

4.6
Там, где цветет полынь
2023/Россия16+драмафэнтезитриллермистика
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