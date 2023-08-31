Меньшова опубликовала фото 81-летней Алентовой, сравнив ее с Катрин Денев

Юлия Меньшова обратила внимание своих подписчиков на фотографии всемирно известных актрис Катрин Денев и Хелен Миррен, которые украсили новые выпуски популярных глянцевых журналов. Телеведущая отметила, что сейчас отношение к женщинам в возрасте меняется в лучшую сторону.
«Новое отношение к возрасту и морщинкам демонстрируют в разных странах. Недавно были опубликованы прекрасные фотосессии двух легендарных актрис в глянцевых журналах. Катрин Денев, 79 лет. Хелен Миррен, 78 лет», — размышляет Меньшова.
Вслед за этим она разместила повседневное фото своей 81-летней матери, актрисы Веры Алентовой, и отметила, что та тоже достойна обложки модного журнала.
«Нам есть чем ответить. Актриса Вера Алентова, 81 год. Стиль, женственность, очарование. Не фотосессия. Жизнь», — написала Меньшова.