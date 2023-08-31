Наверх
31 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Меньшова опубликовала фото 81-летней Алентовой, сравнив ее с Катрин Денев

Телеведущая отметила, что сегодня отношение к женщинам в возрасте меняется в лучшую сторону
Вера Алентова, фото: telegram

Юлия Меньшова обратила внимание своих подписчиков на фотографии всемирно известных актрис Катрин Денев и Хелен Миррен, которые украсили новые выпуски популярных глянцевых журналов. Телеведущая отметила, что сейчас отношение к женщинам в возрасте меняется в лучшую сторону.

«Новое отношение к возрасту и морщинкам демонстрируют в разных странах. Недавно были опубликованы прекрасные фотосессии двух легендарных актрис в глянцевых журналах. Катрин Денев, 79 лет. Хелен Миррен, 78 лет», — размышляет Меньшова.

Вслед за этим она разместила повседневное фото своей 81-летней матери, актрисы Веры Алентовой, и отметила, что та тоже достойна обложки модного журнала.

«Нам есть чем ответить. Актриса Вера Алентова, 81 год. Стиль, женственность, очарование. Не фотосессия. Жизнь», — написала Меньшова.

Без звезд Голливуда, но с Раппопорт и моделями: открытие фестиваля в Венеции
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Хелен Миррен
Helen Mirren
Катрин Денев
Catherine Deneuve
«Страннейший»: Меньшова высказалась о фильме «Барби»
Вера Алентова
Юлия Меньшова
Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде
Юлия Меньшова опубликовала последнее видео с отцом
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»
Укротительница и управдом: кем работали героини любимых советских фильмов
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Юлия Меньшова заявила, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»
Стало известно, кто заменил покинувшего Россию Галкина в шоу
Вера Алентова одобрила идею продолжения «Москва слезам не верит»
Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей
Накануне 80-летия Алентова представила книгу о своей жизни
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Меньшова поблагодарила «Первый канал» за эфир памяти ее отца
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями
Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой
Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы
Новые трейлеры
Я богиня
Трейлер
Ван-Пис
Трейлер (англ.)
Мастодонт
Трейлер
Солтберн
Тизер-трейлер (англ.)
Феррари
Дублированный тизер-трейлер
Что случится позже
Трейлер (англ.)
Гардемарины 1787. Война
Тизер
Гардемарины 1787. Мир
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь