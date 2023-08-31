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31 августа 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Без звезд Голливуда, но с Раппопорт и моделями: открытие фестиваля в Венеции

80-й Венецианский кинофестиваль открылся в Италии — смотрите фоторепортаж с красной дорожки
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фотографии
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фотографии

30 августа на острове Лидо состоялось открытие юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. Программу в этом году украшают новые картины Йоргоса Лантимоса, Дэвида Финчера, Софии Копполы и других примечательных режиссеров, а вот красной дорожке, увы, украшений не досталось — из-за масштабных забастовок сценаристов и актеров в Голливуде не все звезды смогли присутствовать на открытии (и мало кто сможет попасть на премьеры в ходе смотра).

На церемонии открытия в Палаццо дель Чинема актриса Шарлотта Рэмплинг торжественно наградила 90-летнюю режиссера Лилиану Кавани, автора легендарного «Ночного портье» (1979), «Золотым львом» за достижения в кинематографе. На юбилейный фестиваль Кавани привезла философскую драму «Срок времени», где снялась, в частности, российская актриса Ксения Раппопорт, также вышедшая на красную дорожку.

Жюри Венеции-2023 под руководством 38-летнего Дэмьена ШазеллаЛа-Ла-Лэнд») будет оценивать в основном конкурсе работы Люка БессонаДогмен»), Маттео ГарронеЯ — Капитан»), Агнешки ХолландЗеленая граница»), Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»), Брэдли КупераМаэстро»), Пабло ЛарраинаГраф»), Дэвида Финчера («Убийца») — громких имен среди кинематографистов и артистов в этом году достаточно.

У Лантимоса снимались Эмма Стоун, Марк Руффало и Уиллем Дефо. У Финчера — Майкл Фассбендер. Купер снялся сам у себя в роли композитора Леонарда Бернстайна. Но все они вряд ли появятся перед фотокамерами на фестивале. Забастовки Гильдии сценаристов и Гильдии актеров в Голливуде запрещают членам профсоюза участвовать в продвижении фильмов в том числе на европейских площадках, и в знак солидарности с коллегами актеры не станут светить лицом на старейшем в мире кинофоруме.

Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории

По этому поводу уже высказался художественный руководитель смотра Альберто Барбера, признав, что забастовка неизменно повлияет на фестиваль, но он так или иначе пройдет. На открытии было заметно это влияние: в отсутствии голливудских кинозвезд на красной дорожке внимание получили тиктокеры, блогеры и модели.

Открывать фестиваль изначально должен был фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендаей в главной роли, но из-за забастовки желаемое действительным не стало. На открытие выбрали историческую ленту «Команданте» Эдоардо Де Анжелиса с Пьерфранческо Фавино в роли Сальваторе Тодаро, героического итальянского подводника времен Второй мировой, проявившего гуманизм к экипажу затонувшего бельгийского парохода.

Вне конкурса покажут Вуди АлленаВеликая ирония») и Романа ПоланскиДворец»). В последнем, к слову, мелькнут Александр Петров и Антон Пампушный. Уэс Андерсон, побывав ранее на Каннском кинофестивале с «Городом астероидов», к Венецианскому смотру, где должен получить почетную премию, тоже подготовился — «Чудесную историю Генри Шугара» он снял по сборнику рассказов Роальда Даля с Беном Кингсли, Рэйфом Файнсом и Бенедиктом Камбербэтчем.

В секции «Венецианская классика» покажут режиссерскую версию «Андрея Рублева» Тарковского, а также «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина и «От всего сердца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Закрывать смотр 12 сентября будет триллер «Общество снега» Хуана Антонио Байоны про крушение пассажирского самолета в Андах с командой регбистов на борту.

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Benedict Cumberbatch
Люк Бессон
Luc Besson
Лилиана Кавани
Liliana Cavani
Эмма Стоун
Emma Stone
Пьерфранческо Фавино
Pierfrancesco Favino
Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Андрей Рублев
Граф
Маэстро
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Претенденты
Бедные-несчастные
Андрей Тарковский
От всего сердца
Роман Полански
Roman Polanski
Пабло Ларраин
Pablo Larrain
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Чудесная история Генри Шугара
Команданте
Дворец
Великая ирония
Догмен
Дэмьен Шазелл
Damien Chazelle
Вуди Аллен
Woody Allen
Зеленая граница
Александр Петров
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Маттео Гарроне
Matteo Garrone
Ночной портье
Убийца
Ксения Раппопорт
Уэс Андерсон
Wes Anderson
Зендая
Zendaya
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
София Коппола
Sofia Coppola
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Антон Пампушный
Общество снега
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