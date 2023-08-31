Без звезд Голливуда, но с Раппопорт и моделями: открытие фестиваля в Венеции

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30 августа на острове Лидо состоялось открытие юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. Программу в этом году украшают новые картины Йоргоса Лантимоса, Дэвида Финчера, Софии Копполы и других примечательных режиссеров, а вот красной дорожке, увы, украшений не досталось — из-за масштабных забастовок сценаристов и актеров в Голливуде не все звезды смогли присутствовать на открытии (и мало кто сможет попасть на премьеры в ходе смотра).

На церемонии открытия в Палаццо дель Чинема актриса Шарлотта Рэмплинг торжественно наградила 90-летнюю режиссера Лилиану Кавани, автора легендарного «Ночного портье» (1979), «Золотым львом» за достижения в кинематографе. На юбилейный фестиваль Кавани привезла философскую драму «Срок времени», где снялась, в частности, российская актриса Ксения Раппопорт, также вышедшая на красную дорожку.

У Лантимоса снимались Эмма Стоун, Марк Руффало и Уиллем Дефо. У Финчера — Майкл Фассбендер. Купер снялся сам у себя в роли композитора Леонарда Бернстайна. Но все они вряд ли появятся перед фотокамерами на фестивале. Забастовки Гильдии сценаристов и Гильдии актеров в Голливуде запрещают членам профсоюза участвовать в продвижении фильмов в том числе на европейских площадках, и в знак солидарности с коллегами актеры не станут светить лицом на старейшем в мире кинофоруме.

Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории Чего они добиваются?

По этому поводу уже высказался художественный руководитель смотра Альберто Барбера, признав, что забастовка неизменно повлияет на фестиваль, но он так или иначе пройдет. На открытии было заметно это влияние: в отсутствии голливудских кинозвезд на красной дорожке внимание получили тиктокеры, блогеры и модели.

Открывать фестиваль изначально должен был фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендаей в главной роли, но из-за забастовки желаемое действительным не стало. На открытие выбрали историческую ленту «Команданте» Эдоардо Де Анжелиса с Пьерфранческо Фавино в роли Сальваторе Тодаро, героического итальянского подводника времен Второй мировой, проявившего гуманизм к экипажу затонувшего бельгийского парохода.