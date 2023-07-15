Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории. Чего они добиваются?

14 июля Гильдия киноактеров США начала первую за 43 года забастовку — вероятно, самую масштабную в истории. Известно, что 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов, проголосовали за ее проведение. О том, что заставило их пойти на крайний шаг, пишет Variety.

Провальные переговоры с продюсерами

Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Диалог длился 12 дней, однако в результате стороны не достигли соглашения.

«Это выбор профсоюза, а не наш. Тем самым они отвергли наши предложения по историческому увеличению заработной платы и остаточного дохода, значительному увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания, сокращению сроков опционов на сериалы, новаторскому предложению по искусственному интеллекту, защищающему цифровое сходство актеров, и многое другое», — рассказали в Альянсе продюсеров кино и телевидения.

Отмечается, что Совет Гильдии намеревается провести собрание, чтобы официально одобрить начало забастовки. Таким образом, это будет первая с 1980 года подобная забастовка актеров.

Что требует Гильдия киноактеров США

Глава профсоюза Фрэн Дрешер назвала условия продюсеров оскорбительными и неуважительными. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.

Что актеры не будут делать после начала забастовки

После начала забастовки члены Гильдии не будут сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в промокампаниях проектов. Помимо этого, артисты перестанут давать интервью и размещать посты в социальных сетях, посвященные картинам, не смогут посещать премьеры лент и продвигать проекты на различных мероприятиях.

Как забастовка актеров отразится на мировых кинопремьерах

С 14 июля киностудии остановят работу над «Гладиатором 2» с Полом Мескалом и второй частью картины «Мортал Комбат». Съемки очередного сезона сериала «Дом Дракона» остаются под вопросом.

Отмечается, что забастовка скажется и на продвижении летних премьер. Например, ранее премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне покинули актеры фильма, чтобы успеть к началу забастовок. Как прокомментировал режиссер фильма Кристофер Нолан, «они пошли рисовать плакаты для пикета». Кроме того, из‑за протестного движения артистов может быть отложена церемония вручения «Эмми».