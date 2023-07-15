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15 июля 2023, статьяИстории про звезд

Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории. Чего они добиваются?

Разбираемся, что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг, и чем это обернется
Источник: Legion-Media.ru

14 июля Гильдия киноактеров США начала первую за 43 года забастовку — вероятно, самую масштабную в истории. Известно, что 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов, проголосовали за ее проведение. О том, что заставило их пойти на крайний шаг, пишет Variety.

Провальные переговоры с продюсерами

Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Диалог длился 12 дней, однако в результате стороны не достигли соглашения.

«Это выбор профсоюза, а не наш. Тем самым они отвергли наши предложения по историческому увеличению заработной платы и остаточного дохода, значительному увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания, сокращению сроков опционов на сериалы, новаторскому предложению по искусственному интеллекту, защищающему цифровое сходство актеров, и многое другое», — рассказали в Альянсе продюсеров кино и телевидения.

Отмечается, что Совет Гильдии намеревается провести собрание, чтобы официально одобрить начало забастовки. Таким образом, это будет первая с 1980 года подобная забастовка актеров.

Что требует Гильдия киноактеров США

Глава профсоюза Фрэн Дрешер назвала условия продюсеров оскорбительными и неуважительными. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.

Что актеры не будут делать после начала забастовки

После начала забастовки члены Гильдии не будут сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в промокампаниях проектов. Помимо этого, артисты перестанут давать интервью и размещать посты в социальных сетях, посвященные картинам, не смогут посещать премьеры лент и продвигать проекты на различных мероприятиях.

Как забастовка актеров отразится на мировых кинопремьерах

С 14 июля киностудии остановят работу над «Гладиатором 2» с Полом Мескалом и второй частью картины «Мортал Комбат». Съемки очередного сезона сериала «Дом Дракона» остаются под вопросом.

Отмечается, что забастовка скажется и на продвижении летних премьер. Например, ранее премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне покинули актеры фильма, чтобы успеть к началу забастовок. Как прокомментировал режиссер фильма Кристофер Нолан, «они пошли рисовать плакаты для пикета». Кроме того, из‑за протестного движения артистов может быть отложена церемония вручения «Эмми».

Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров в Голливуде
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