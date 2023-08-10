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10 августа 2023, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 8 самых заметных сериалов августа

Грандиозная экранизация знаменитой манги, интригующий триллер про загадочную секту и криминальная комедия о феноменально везучей оторве — делимся подробностями главных сериальных новинок месяца

«Замаячный»

Кадр из сериала «Замаячный»

Следовательница по особо важным делам Екатерина Мазурова (Татьяна Чердынцева) приезжает в захолустный поселок Замаячный, откуда сама родом, чтобы найти убийцу трех девушек, задушенных в подвале заброшенного дома. Помогает ей в этом друг детства, а ныне местный оперативник Сергей (Алексей Бардуков). Десять лет назад старшую сестру Кати и по совместительству невесту Сергея убили таким же жестоким способом. Преступника тогда не нашли, поэтому новое расследование оказывается для героев возможностью возмездия.

«Замаячный» во многом наследует хитовому сериалу «Хрустальный»: такое же топонимическое название, возвращение травмированного детектива на родину, кишащую призраками прошлого, и поиски не какого-то бытового убийцы, а жуткого маньяка.

8.1
Замаячный
2023/Россия18+драматриллердетектив
Моя оценка

«Последователи»

Лихо закрученный и непредсказуемый триллер рассказывает про бездетных Веру (Марина Александрова) и Андрея (Виктор Добронравов), отправившихся за помощью к загадочному целителю. Обстановка в общине, которой руководит легендарный отец Афанасий вместе с помощницей (Ольга Тумайкина), тревожит и интригует одновременно, но чудо рождения, несмотря на скепсис Андрея, происходит.

Но чем дальше, тем больше культ отца Афанасия начинает пугать, а община становится похожей на жуткую секту (привет, «Солнцестояние»). В отличие от многих фильмов и сериалов о зловещем культе, отличающихся неспешностью, «Последователи» лихачат на сюжетных поворотах и оказываются способными удивить.

7.3
Последователи
2023/Россиядраматриллер
Моя оценка

«Потерянные цветы Элис Харт»

Кадр из сериала «Потерянные цветы Элис Харт»

Экранизация одноименного романа писательницы Холли Рингланд о горьком прошлом, которое с большим трудом, но все-таки исцеляется со временем. В девятилетнем возрасте Элис Харт стала виновницей пожара, в котором потеряла родителей, после чего переехала жить к строгой и независимой бабушке (Сигурни Уивер). Цветочная ферма, которой та владеет, служит убежищем для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Постепенно девочка узнает много семейных тайн, в том числе и из жизни собственной бабушки.

Сериал, помимо того что тактично раскрывает сложную тему абьюза в семье, еще отличается какой-то особой тактильностью: кажется, что гладишь собаку вместе с героиней, ощущаешь дуновение морского бриза. А уж для великолепной Сигурни Уивер здесь явно больше пространства для игры, чем в том же «Аватаре: Путь воды».

«Обезболивающее»

Сериал посвящен опиоидному кризису в США в 1990-х, когда тысячи пациентов из-за отсутствия необходимой информации стали зависимыми от обезболивающих лекарств. Один из этих опасных препаратов, оксиконтин, стал причиной гибели многих людей, повышавших и повышавших дозу. Мэттью Бродерик, которого мы давненько не видели в главных ролях, с жутковатой мягкостью играет Ричарда Саклера, владельца фармацевтической компании, обогатившейся на чужом горе.

«Обезболивающее» реконструирует реальные события, а в его основе лежит серия журналистских расследований.

«Диагноз „Везучая“»

Криминальная комедия о кудрявой оторве Лике (Аглая Тарасова), которая приносит удачу в любых преступлениях, будь то ограбление, побег из-под стражи и даже киднеппинг. В уголовном мире все знают: если взять девицу с собой на дело, успех будет стопроцентным. Только вот нужно предварительно собрать деньжат, потому что ее услуги не из дешевых. Но когда крупный мафиози решил сделать независимую Лику своим карманным счастливым талисманом, она ударилась в бега. А компанию ей составил недотепа-бухгалтер (Кирилл Кяро), несправедливо обвиняемый в крупной краже.

Сериал обещает много сюжетных курьезов, а актеры хоть и продолжают тиражировать привычные образы (Тарасова — девица с характером, Кяро — неудачник в сложных обстоятельствах), но делают это обаятельно и с явным удовольствием.

«СуперИвановы»

Кадр из сериала «СуперИвановы»

Все женщины в семействе Ивановых обладают каким-то волшебным даром. Ясновидящая Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь, ее мама Тамара Петровна варит такие зелья, что закачаешься, а дочь-подросток Катя еще не поняла, что у нее за талант, но потенциал чувствуется немалый. А вот у мужа Дарины, учителя физики Валеры (Михаил Полицеймако), никаких сверхспособностей не наблюдается, зато он силен в науке.

«СуперИвановы» — очередной, после долгоиграющих «Ворониных», заход Екатерины Волковой на поле семейного ситкома, и у него есть все шансы стать народным хитом. Кстати, новый персонаж актрисы тоже слегка помешан на контроле, а нынешний сериальный супруг — столь же мягкий и забавный, как предыдущий

«Асока»

Свеженький сериал из вселенной «Звездных войн» рассказывает про девушку-джедая и бывшего падавана Энакина Скайуокера Асоку Тано, к роли которой Розарио Доусон вернулась после второго сезона «Мандалорца». Представительница расы тагрутов и умелая воительница будет путешествовать по всей галактике в поисках злодея Гранд-адмирала Трауна. В «Асоке» мы увидим героиню как взрослой, так и в детском возрасте.

Среди других персонажей значится Хейден Кристенсен в уже освоенной им роли Энакина Скайуокера, а также Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая Гера Синдуллу, тви’лека и генерала Новой Республики.

«Ван-Пис»

Кадр из сериала «Ван-Пис» (1 сезон)

Самая амбициозная и масштабная премьера августа - сериальная адаптация знаменитой пиратской манги Эйитиро Оды. Вообще, это целая вселенная, состоящая не только из нескольких книжных томов, но и из пятнадцати анимационных фильмов, множества эпизодов аниме и видеоигр. В центре сюжета — приключения отважного паренька Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), мечтающего стать королем пиратов и собравшего у себя на борту прохиндеев и воинов, названных командой Соломенной Шляпы.

Вместе они отправляются на поиски сокровищ, спрятанных легендарным пиратом Золотым Роджером. На пути им предстоит столкнуться со всеми возможными для этого фантастического мира опасностями, а рекордный для Netflix бюджет в 18 миллионов долларов намекает, что выглядеть эти приключения будут просто потрясающе.

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