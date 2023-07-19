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19 июля 2023, новость

Голливудские актеры отказались от миллиарда долларов

Киностудии пытались предотвратить забастовку
Забастовка голливудских актеров | Источник: Legion-Media.ru

Крупные киностудии предлагали голливудским актерам выплату в размере более миллиарда долларов в качестве компенсации и дополнительных льгот, прежде чем Гильдия киноактеров США объявила забастовку. Об этом пишет Reuters.

«Сделка, от которой SAG-AFTRA отказалась 12 июля, включала более миллиарда долларов в виде увеличения заработной платы, пенсий и взносов на здравоохранение», — сообщили в Альянсе продюсеров кино и телевидения.

Там отметили, что сделка, целью которой было предотвратить забастовку, была рассчитана на три года. Также она предполагала защиту от использования образов звезд искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров. 13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда стало известно в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

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