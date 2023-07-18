Стало известно, с какими режиссерами согласились работать бастующие актеры

Забастовка актеров в Голливуде | Источник: Legion-Media.ru

Гильдия актеров США позволит режиссерам независимого кино продолжать работу над своими проектами на фоне забастовки. Об этом сообщает Deadline.

«В ближайшее время [профсоюз актеров] SAG-AFTRA подпишет временные соглашения с действительно независимыми продюсерами, которые позволят многим из них начать или продолжить производство во время забастовки при условии, что они не связаны с Альянсом продюсеров кино и телевидения», — заявили в Гильдии актеров.

Авторы независимого кино также будут вынуждены согласиться со всеми требованиями, которые бастующие актеры выдвинули в адрес SAG-AFTRA. В Гильдии актеров добавили, что условия временного соглашения будут опубликованы после его окончательного утверждения.

13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов. С момента начала акции актеры не могут давать интервью, выходить на красные дорожки и сниматься в фильмах по всему миру.

Ранее Кристофер Нолан заявил, что «абсолютно точно» не будет работать над фильмами, пока не закончатся забастовки актеров в Голливуде.