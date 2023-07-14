Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру фильма ради забастовки

Актеры фильма «Оппенгеймер» | Источник: Legion-Media.ru

Актерский состав «Оппенгеймера» покинул премьеру фильма в Лондоне, чтобы подготовиться к забастовке Гильдии актеров США. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер фильма Кристофер Нолан сообщил, что актеры пошли рисовать плакаты для пикетов. Он также назвал забастовку неизбежной.