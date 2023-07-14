Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру фильма ради забастовки

Актерский состав «Оппенгеймера» покинул премьеру фильма в Лондоне, чтобы подготовиться к забастовке Гильдии актеров США. Об этом сообщает Deadline.
Режиссер фильма Кристофер Нолан сообщил, что актеры пошли рисовать плакаты для пикетов. Он также назвал забастовку неизбежной.
13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.
Напомним, ранее Мэтт Дэймон посетил премьеру «Оппенгеймера» в компании своих дочерей.
Сюжет фильма, главную роль в котором исполнил звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-мл., Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.