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16 июля 2023, новость

Disney отправила на красную дорожку персонажей вместо актеров

Чтобы избежать срыва премьеры из-за забастовок актеров, студия пригласила на дорожку артистов в костюмах Микки Мауса и других своих персонажей
Забастовки в Голливуде | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney отказалась от традиционного дефиле актеров по красной дорожке на премьере мультфильма «Особняк с привидениями». Вместо них перед камерами позировали артисты Диснейленда — Микки и Мини Маусы, Малефисента, Круэлла и др. Об этом сообщает The Hollywood Repoter.

«У меня двоякие чувства, хотя я горжусь всем актерским составом и сценаристкой Кэти Дипполд. Если они не могут быть здесь, чтобы поговорить о мультфильме, то это должен сделать я. Печально, что их здесь нет. Но я понимаю и поддерживаю причину, по которой они отказали», — сказал режиссер проекта Джастин Симиен.

Изначально на красную дорожку должны были выйти Тиффани Хэддиш, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис, Дэн Леви, Розарио Доусон и др. Однако они не смогли посетить мероприятия из-за начала забастовки актеров, которую объявили 14 июля.

Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории

Вскоре после начала акций несколько студий решили отменить запланированные мероприятия с участием актеров — в частности, отказались проводить красную дорожку фильма «Оппенгеймер» в Нью-Йорке. С лондонской премьеры фильма, которая прошла 14 июля, актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Эмили Блант ушли сразу же после того, как профсоюз Гильдии актеров (SAG-AFTRA) объявил о начале акции.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

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