Приквел к истории о 101 далматинце рассказывает о молодости Круэллы де Виль — той самой бессердечной модницы, которая мечтала о шубке из пятнистых щенят. Однако она не всегда была такой. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.