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Круэлла

Cruella

2021комедия
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Сюжет фильма:

Приквел к истории о 101 далматинце рассказывает о молодости Круэллы де Виль — той самой бессердечной модницы, которая мечтала о шубке из пятнистых щенят. Однако она не всегда была такой. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.

Режиссер
Крэйг Гиллеспи
В ролях
Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Джоэль Фрай, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Баптисте
Страна
США
Премьера
27 мая (РФ)
28 мая (Мир)
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Трейлер
Кадры
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