Популярная блогерша рассказала, почему отказалась от роли Эды

Дина Саева, общаясь с поклонниками в соцсети, рассказала, что проходила кастинг в российскую версию турецкого сериала-хита «Постучись в мою дверь». Отвечая на вопросы подписчиков о том, хотела бы она сыграть в картине, 23-летняя блогерша решила раскрыть секрет.

«Да, и не просто хотела, но даже прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена была отказаться от этого проекта по личным причинам. Сейчас проект снимается без меня», — сообщила Дина Саева.

Поклонники отметили, что она очень похожа на Ханде Эрчел, исполнительницу роли Эды в турецкой версии. Фанаты также расстроились, что не смогут увидеть любимую блогершу в сериале. «Очень жаль, что вы не смогли участвовать в проекте. Надеюсь, у вас появятся другие интересные возможности в будущем!», «Главная роль должна была быть твоей, а Серкан — Егор Крид».