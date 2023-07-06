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6 июля 2023, новость

Популярная блогерша рассказала, почему отказалась от роли Эды

Дина Саева сообщила, что ее приглашали сыграть главную роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Дина Саева, общаясь с поклонниками в соцсети, рассказала, что проходила кастинг в российскую версию турецкого сериала-хита «Постучись в мою дверь». Отвечая на вопросы подписчиков о том, хотела бы она сыграть в картине, 23-летняя блогерша решила раскрыть секрет.

«Да, и не просто хотела, но даже прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена была отказаться от этого проекта по личным причинам. Сейчас проект снимается без меня», — сообщила Дина Саева.

Поклонники отметили, что она очень похожа на Ханде Эрчел, исполнительницу роли Эды в турецкой версии. Фанаты также расстроились, что не смогут увидеть любимую блогершу в сериале. «Очень жаль, что вы не смогли участвовать в проекте. Надеюсь, у вас появятся другие интересные возможности в будущем!», «Главная роль должна была быть твоей, а Серкан — Егор Крид».

К слову, на видео, которое опубликовала Саева, на роль русского Серкана Болата пробовался актер Олег Гаас. Правда, пока неизвестно, получил ли он ее.

Ранее сообщалось, что роль лучшего друга главного героя сыграет Влад Соколовский, а роль тети Эды достанется актрисе Анне Невской. В лучших подруг главной героини перевоплотятся Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Также в проекте появился Леонтий Канделаки, сын Тины Канделаки, но в какой роли увидит его зритель, молодой человек не рассказал.

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