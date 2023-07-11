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11 июля 2023, новость

Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь

Ранее режиссер фильма сообщал о сомнениях в том, что картина выйдет в прокат
Кадр из фильма «Воланд»

Фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» дистрибьютора «Атмосфера кино».

События в киноленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый и талантливый писатель оказался в центре скандала и окончательно превратился в изгоя, коллеги отвернулись от него. Однако вскоре он знакомится с женщиной по имени Маргарита и берется за новый роман. Главный герой его книги — Воланд. Прообразом стал знакомый иностранец.

Писатель настолько погрузился в творческий процесс, что перестал замечать, где реальность, а где выдумка. В фильме Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из голливудского фильма «Бесславные ублюдки» — Аугуст Диль. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.

Изначально кинопроект был известен под названием «Воланд». Однако весной было принято решение поменять название ленты. В августе 2022 года Локшин усомнился в том, что картина выйдет в прокат: первоначальный дистрибьютор картины Universal ушел из России, а другие прокатчики не брали фильм к себе. Кроме того, ленте не выделяли бюджет на постпродакшн, в котором планировались дорогие спецэффекты.

Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты
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