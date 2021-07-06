Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото

В Москве стартовали съемки фильма «Воланд» по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Главные роли исполняют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Также в проекте заняты Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие. Главная интрига — кто сыграет Воланда — пока не раскрывается.
Режиссером новой экранизации стал Михаил Локшин, снявший приключенческую мелодраму «Серебряные коньки».
Действие фильма развернется в Москве 30-х годов. Главный герой — известный писатель — на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в мир которого уходит с головой и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Производством картины занимаются компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», «Профит» при поддержке Фонда кино. Съемки продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выход фильма «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года.