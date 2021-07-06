Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото

Действие фильма развернется в Москве 30-х годов. Главный герой — известный писатель — на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в мир которого уходит с головой и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.