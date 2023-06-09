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9 июня 2023, новость

Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»

Создателей фильма наградили в области литературы и искусства 2022 года
Клим Шипенко и Юлия Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Лауреатами они стали за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

По сюжету «Вызова», торакальный хирург Женя (Пересильд) отправилась на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта в условиях невесомости. В октябре 2021 года для съемок Шипенко, Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС на корабле «Союз МС-19».

Ранее Пересильд показала, как принимает душ и моет голову в невесомости, и отметила, что скучает по подобному опыту после возвращения из космоса.

В конце мая сообщалось, что «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него. Отмечалось, что таких результатов картина достигла всего через пять недель после премьеры.

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