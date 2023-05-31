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31 мая 2023, новость

«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката

Такого результата картина достигла за пять недель
Вызов

Фильм Клима Шипенко «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что таких результатов картина достигла всего через пять недель после премьеры. По состоянию на утро 30 мая кассовые сборы «Вызова» составили более 1,67 миллиарда рублей. В настоящий момент на киносеансы ленты продано 5,1 миллиона билетов, из них 977 тысяч — по Пушкинской карте для школьников и студентов.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге в исполнении актрисы Юлия Пересильд, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Ранее сообщалось, что сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за последние восемь лет. Всего с начала года было собрано 21,2 миллиарда рублей, что составляет 57 процентов от сборов за весь 2022-й.

Напомним, ранее фильмы «Вызов» и «Чебурашка» вошли в список самых кассовых фильмов 2023 года.

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