«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката

Вызов

Фильм Клима Шипенко «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что таких результатов картина достигла всего через пять недель после премьеры. По состоянию на утро 30 мая кассовые сборы «Вызова» составили более 1,67 миллиарда рублей. В настоящий момент на киносеансы ленты продано 5,1 миллиона билетов, из них 977 тысяч — по Пушкинской карте для школьников и студентов.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге в исполнении актрисы Юлия Пересильд, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.