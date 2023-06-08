Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе

В своем микроблоге Юлия Пересильд поделилась видео, на котором она запечатлена в космосе. 38-летняя актриса показала поклонникам, как мыла голову и принимала душ, когда находилась в невесомости. Звезда картины «Вызов» призналась, что ей не хватает той атмосферы.

«Да, конечно, этих чудес мне немного не хватает здесь. Смотрю на видео и думаю о том, что очень хочется так же поиграть с водой», — написала актриса в соцсетях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-210952323&id=456243543&hash=86146d2ee7aca0fa&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о женщине-хирурге, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Картина вышла в широкий прокат в апреле, и Пересильд регулярно делится с подписчиками видео с подробностями своего пребывания на МКС. Ранее звезда «Вызова» показала, как наносила макияж в невесомости. На станцию она взяла жидкие тени, тушь, пудру, румяна, карандаш для бровей и гигиеническую помаду. Актриса также рассказала, что специально накручивала волосы с помощью резинок, чтобы сделать локоны.