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8 июня 2023, новость

Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе

Актриса призналась, что на Земле ей не хватает «чудес», которые она видела на МКС

В своем микроблоге Юлия Пересильд поделилась видео, на котором она запечатлена в космосе. 38-летняя актриса показала поклонникам, как мыла голову и принимала душ, когда находилась в невесомости. Звезда картины «Вызов» призналась, что ей не хватает той атмосферы.

«Да, конечно, этих чудес мне немного не хватает здесь. Смотрю на видео и думаю о том, что очень хочется так же поиграть с водой», — написала актриса в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о женщине-хирурге, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Для съемок сцен в космосе съемочная группа картины, в том числе Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года.

Картина вышла в широкий прокат в апреле, и Пересильд регулярно делится с подписчиками видео с подробностями своего пребывания на МКС. Ранее звезда «Вызова» показала, как наносила макияж в невесомости. На станцию она взяла жидкие тени, тушь, пудру, румяна, карандаш для бровей и гигиеническую помаду. Актриса также рассказала, что специально накручивала волосы с помощью резинок, чтобы сделать локоны.

В конце мая сообщалось, что «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него. Отмечалось, что таких результатов картина достигла всего через пять недель после премьеры.

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