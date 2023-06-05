Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь

Актер Евгений Цыганов опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил жену Юлию Снигирь с 40-летним юбилеем. Актриса родилась 2 июня 1983 года.
«Горжусь, люблю, восхищаюсь», — подписал артист. Он приложил к посту фотографию с премьеры фильма «За нас с вами» Андрея Смирнова о жизни в московской коммуналке под конец сталинской эпохи. Юлия Снигирь исполнила в картине главную роль.
На опубликованном снимке Цыганов, закрыв лицо букетом, стоит рядом с супругой.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь узаконили свои отношения в 2019 году. Они познакомились еще в 2014-м на съемках фильма «С чего начинается Родина», — актер тогда еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, от которой у него семь детей. Примерно через год появились слухи о романе Снигирь и Цыганова, когда артист уже ушел из семьи. В 2016 году у них родился сын Федор.
После первого совместного проекта Цыганов и Снигирь еще не раз работали на одной съемочной площадке — например, в комедиях «Про любовь», «Блокбастер» и «Везет». Настоящим романтическим воссоединением пары на экране может стать киноадаптация знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где они сыграли главные роли. Сроки производства картины затянулись, однако продюсеры обещают выпустить проект в 2023 году.