Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь

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Актер Евгений Цыганов опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил жену Юлию Снигирь с 40-летним юбилеем. Актриса родилась 2 июня 1983 года.

«Горжусь, люблю, восхищаюсь», — подписал артист. Он приложил к посту фотографию с премьеры фильма «За нас с вами» Андрея Смирнова о жизни в московской коммуналке под конец сталинской эпохи. Юлия Снигирь исполнила в картине главную роль.

На опубликованном снимке Цыганов, закрыв лицо букетом, стоит рядом с супругой.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь узаконили свои отношения в 2019 году. Они познакомились еще в 2014-м на съемках фильма «С чего начинается Родина», — актер тогда еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, от которой у него семь детей. Примерно через год появились слухи о романе Снигирь и Цыганова, когда артист уже ушел из семьи. В 2016 году у них родился сын Федор.