Героиня нового поколения? За что хвалят и хейтят новую «Русалочку», вызвавшую споры

Кадр из фильма «Русалочка»

В 2019 году, когда на роль главной героини — русалочки Ариэль — была утверждена темнокожая 19-летняя актриса и певица Холли Бэйли, многие отнеслись к этому выбору, мягко говоря, скептически. Одни утверждали, что замена белокожего персонажа на темнокожего — это «блэквошинг» в угоду повестке. Режиссеру Робу Маршаллу даже пришлось оправдываться, что кастинг проходили представительницы разных рас и национальностей, и цели выбрать на роль именно темнокожую актрису у создателей не было. Другие пытались апеллировать к логическим обоснованиям того, почему мифическая героиня, живущая на дне океана, не может иметь темный цвет кожи (и на эту тему выходили целые научные статьи!).

Были и те, кого не оставил равнодушным измененный облик рыбки Флаундера: с постера вместо привычного яркого пухляша на нас глядел исхудавший и будто потрепанный жизнью герой, которого в сети сразу окрестили «треской суповой» и «усталым рыбом-пенсионером». Да и в целом поклонники оригинального мультфильма сомневались, что у авторов получится воссоздать на экране то волшебство, за которое миллионы зрителей с детства влюблены в эту историю. Но, возможно, получилось хотя бы приблизиться?

Флаундер в мультфильме «Русалочка» (1989) / Флаундер в фильме «Русалочка» (2023)

О чем новая «Русалочка»

Основная сюжетная линия нового мюзикла повторяет историю из мультфильма 1989 года. Юная Ариэль — младшая дочь морского царя Тритона (Хавьер Бардем), она мечтает о приключениях и исследует подводный мир со своим лучшим другом Флаундером (Джейкоб Тремблей). Но больше всего Ариэль манит загадочный мир людей. Однажды она, вопреки наказам отца, выплывает на поверхность, где встречает принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) и немедленно влюбляется в него. Бесстрашная русалочка заключает сделку с хитрой морской ведьмой Урсулой (Мелисса Маккарти): в обмен на свой волшебный голос Ариэль получит ноги и шанс обрести свое счастье с принцем. Но если по истечении трех дней он не ответит ей взаимностью и не подарит поцелуй истинной любви, русалочка навсегда окажется во власти ведьмы.

За что фильм хвалят

Многие критики сходятся в том, что Робу Маршаллу, режиссеру оскароносного «Чикаго» и четвертых «Пиратов Карибского моря», удалось снять одну из лучших современных адаптаций диснеевских мультфильмов. А Холли Бэйли, не сломившуюся под обрушившейся на нее волной хейта, единогласно называют главной удачей картины.

Автор портала ReelViews Джеймс Берардинелли замечает, что актрисе удается создать свое видение Ариэль и изобразить ее как героиню нового поколения. Лекс Брискузо из TheWrap отмечает, что «у Бэйли Ариэль действительно выглядит молодой женщиной, отчаянно жаждущей вырваться на свободу, тогда как мультипликационная героиня кажется скорее капризным ребенком». Кроме того, Холли Бэйли — обладательница мощного голоса, который актриса мастерски использует для выражения эмоций своей героини. Знаковая песня русалочки Part of Your World в ее исполнении производит сильное впечатление.

Кадр из мультфильма «Русалочка» (1989) / Холли Бэйли в фильме «Русалочка» (2023)

Обращает на себя внимание и работа Давида Диггса, озвучившего харизматичного краба Себастьяна, ничуть не уступающего своему яркому предшественнику. Мелисса Маккарти же оказалась идеальной Урсулой — морская ведьма получилась самим олицетворением коварства, актриса играет ее с тонким юмором и уважением к анимационной злодейке, а песня Poor Unfortunate Souls звучит здесь чуть ли не лучше, чем в оригинале. Не остались без похвалы Аквафина, озвучившая чайку Скаттл и отвечающая за комедийную составляющую, и трогательно-наивный Джейкоб Тремблей в роли Флаундера.

«Русалочка» Роба Маршалла длится на 52 минуты дольше, чем мультфильм, и за это время картина исследует те области, которые остались неохваченными анимационной версией. Это, по мнению критиков, оправдывает затею с ремейком в целом — помимо финансового интереса, конечно. «Создатели фильма доказали, что способны на что-то большее, чем паразитирование на ностальгии», — пишет Берардинелли. Увеличенный хронометраж позволил глубже раскрыть характеры персонажей. Так, в отличие от анимационного принца Эрика, герой Джоны Хауэра-Кинга наделен предысторией и более выраженными личностными чертами. Развитию их отношений с Ариэль тоже уделено больше времени.

При этом комедийный эпизод с шеф-поваром Луи, навевающим ужас на Себастьяна, наоборот, в фильме отсутствует: по мнению рецензентов, то, что работало в анимационном жанре, в игровой реальности выглядело бы неуместным. По словам Лекса Брискузо, реалистичность позволяет заземлить и очеловечить эту фантастическую историю, которая теперь отнюдь не кажется такой сладкой и невинной сказкой, как прежде.

А за что ругают?

Тот реализм, в котором существует вселенная новой «Русалочки», оказывается и самым спорным моментом ремейка. Линдси Бар из Associated Press видит основную проблему в том, что в игровых версиях сказок ставку делают на ностальгию и узнавание, а не на убедительное визуальное повествование: «В попытках повторить и воссоздать детали и целые сцены из оригинала, авторы игнорируют тот факт, что там все это было столь очаровательно и волшебно именно потому, что было нарисовано — а не вопреки этому».

Алекс Абад-Сантос из Vox также считает, что провал ремейка состоит в эстетической непривлекательности, следующей из тяги Маршалла к гиперреализму: «Подводный мир, населенный реалистичными, но все же компьютерными дельфинами и морскими звездами, производит эффект “зловещей долины”, который усиливается во время музыкальных номеров».

Кадр из фильма «Русалочка»

Критик расстраивается, что пропитанные соленой водой волосы персонажей в реальной жизни выглядят не так красиво, как в нарисованном виде: «Когда Ариэль и Тритон поднимаются на поверхность, мокрые волосы как мертвые ложатся на их лица. Влажная борода Тритона грустно плюхается на его броню из морских ушек… Каким-то образом в этой фантазии о русалках, магических заклинаниях и мире, движимом любопытством, есть упорная и разочаровывающая приверженность земной унылости. И это не тот мир, частью которого я хочу быть, даже на два часа».

Одним из существенных минусов называют также плоские и незапоминающиеся новые песни, добавленные словно исключительно ради номинации на «Оскар» (по правилам Американской киноакадемии номинироваться на премию старые композиции не могут). При этом ни одна из них не сравнится с классическими песнями, неизменно пробуждавшими тепло и детский восторг. Судя по всему, от Лина-Мануэля Миранды, автора музыкальных хитов из «Моаны» и «Энканто», ожидали большего.

Упрекают фильм и в слишком явном педалировании темы инклюзивности и терпимости, которая, между прочим, звучала и в оригинале, но куда более тонко. Кроме того, тон киноленты гораздо более взрослый по сравнению с версией 1989 года, и, хотя откровенного насилия и крови здесь нет, некоторые сцены могут шокировать маленьких детей.

Что же в итоге?