Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх

Энканто

Encanto

2021комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Подробнее

Сюжет фильма:

Мирабель Мадригал вместе с семьей живет в удивительном месте под названием Энканто, в волшебном доме, спрятанном в горах Колумбии. Каждый ребенок этой семьи награждался уникальным даром — будь то суперсила или способность исцелять. К сожалению, маленькой Мирабель не досталось магических талантов. Но однажды девочка узнает, что Энканто грозит опасность, и Мирабель понимает, что именно она может оказаться последней надеждой на спасение своей необычной семьи.

Режиссеры
Джаред Буш, Чариз Кастро Смит, Байрон Ховард
Страна
США
Премьера
25 ноября (РФ)
24 ноября (Мир)
Продюсеры
Иветт Мерино Флорес, Кларк Спенсер
Подробнее
Трейлер
Кадры2
Похожие фильмы и сериалы
Дети сексу не помеха
299 р.
Великолепный век
Ничто не случается дважды
Конек-Горбунок
299 р.
За час до рассвета
199 р.
Мортал Комбат
299 р.
Черно-белая любовь
Леди Баг и Супер-Кот
Маша и Медведь
Домашнее видео
199 р.
Батя
199 р.
Годзилла против Конга
Последний богатырь: Корень зла
1 р.
Угрюм-река
Игра престолов
Постучись в мою дверь
Ми-Ми-Мишки
1 р.
Щенячий патруль
Синий трактор
Форсаж 9
Читайте также
Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
64-летняя Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией
Умер актер Роберт Дауни-ст.
Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой
Дети Вэла Килмера представили фильм об отце и его болезни
5 главных актеров из «Майора Грома», которых стоит запомнить
Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова
Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021
В предвкушении: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3»
Звезда боевиков Дуэйн Джонсон признался в мужской слабости
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
85-летний Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф
Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»
60-летнюю Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом
Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Все новости
Новые трейлеры
Энканто
Дублированный тизер-трейлер
Эйфель
Дублированный трейлер
Босс-молокосос 2
Дублированный трейлер №2
King's Man: Начало
Дублированный трейлер №4
Наследники
Тизер (англ.)
Московский роман
Трейлер
Аннетт
Трейлер (англ., рус.суб.)
Бендер: Золото империи
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Энканто (Encanto, 2021): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Энканто. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Энканто, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь