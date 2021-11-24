Мирабель Мадригал вместе с семьей живет в удивительном месте под названием Энканто, в волшебном доме, спрятанном в горах Колумбии. Каждый ребенок этой семьи награждался уникальным даром — будь то суперсила или способность исцелять. К сожалению, маленькой Мирабель не досталось магических талантов. Но однажды девочка узнает, что Энканто грозит опасность, и Мирабель понимает, что именно она может оказаться последней надеждой на спасение своей необычной семьи.