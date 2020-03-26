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Мулан

Mulan

2020драмаприключениясемейный
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Сюжет фильма:

Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма рассказывает историю китайской девушки, которая вступила в ряды Имперской армии, выдав себя за мужчину, и отправилась на войну с Северными захватчиками вместо своего больного отца.

Режиссер
Ники Каро
В ролях
Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли, Гун Ли, Уткарш Амбудкар, Йосон Ан, Рон Юань, Сюзанна Тэнг, Роджер Йуан, Чам Эхелепола, Розалинд Чао, Ци Ма, Доа Моа, Джимми Вонг, Чен Тэнг, Пеи-пеи Ченг
Страна
США
Премьера
26 марта (РФ)
26 марта (Мир)
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Трейлеры3
Кадры24
24
фотографии
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Герой
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