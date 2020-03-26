Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма рассказывает историю китайской девушки, которая вступила в ряды Имперской армии, выдав себя за мужчину, и отправилась на войну с Северными захватчиками вместо своего больного отца.
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