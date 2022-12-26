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26 декабря 2022, новость

Режиссер новой «Русалочки» объяснил выбор актрисы на главную роль

Роб Маршалл подчеркнул, что кастинг проходили представительницы разных рас и национальностей
Холли Бэйли | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Русалочки» Роб Маршалл в беседе с Entertainment Weekly прокомментировал выбор актрисы на главную роль.

По словам Маршалла, у создателей не было цели выбрать на роль именно темнокожую актрису. Он отметил, что кастинг проходили представительницы разных рас и национальностей. Режиссер добавил, что Холли Бэйли лучше всего вписалась в роль Русалочки.

Кроме того, важным моментом и стало то, что Маршалл захотел усилить в новой экранизации музыкальную составляющую, в связи с чем искал актрису с хорошими вокальными данными.

О том, что Бэйли исполнит главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка», стало известно в начале июля. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). 

Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

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