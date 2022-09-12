Тизер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков

Первый тизер предстоящего фильма «Русалочка» студии Disney набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Об этом сообщает «Канобу».
После негативной реакции пользователей количество дизлайков скрыли и запретили оставлять комментарии под роликом.
Премьера тизера-трейлера предстоящего мюзикла Роба Маршалла («Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») состоялась 10 сентября. Главную роль в проекте исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли.
Новая «Русалочка» станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и ради любви соглашается на сделку с коварной ведьмой Урсулой и получает пару ног в обмен на голос. Главная роль в предстоящем фильме досталась 19-летней актрисе и певице Холли Бэйли.
В актерский состав также вошли Джейкоб Тремблей и Аквафина, которым достались роли друзей главной героини — чайки и рыбки соответственно. В настоящее время ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти, ожидается, что она сыграет ведьму Урсулу. Принца в новой «Русалочке» сыграет Джона Хауэр-Кинг.