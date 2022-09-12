Тизер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/4637554903757?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый тизер предстоящего фильма «Русалочка» студии Disney набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Об этом сообщает «Канобу».

После негативной реакции пользователей количество дизлайков скрыли и запретили оставлять комментарии под роликом.

Новая «Русалочка» станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и ради любви соглашается на сделку с коварной ведьмой Урсулой и получает пару ног в обмен на голос. Главная роль в предстоящем фильме досталась 19-летней актрисе и певице Холли Бэйли.