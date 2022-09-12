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12 сентября 2022, новость

Тизер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков

Главную роль в адаптации классического мультфильма исполнила 19-летняя актриса и певица Холли Бэйли
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Первый тизер предстоящего фильма «Русалочка» студии Disney набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Об этом сообщает «Канобу».

После негативной реакции пользователей количество дизлайков скрыли и запретили оставлять комментарии под роликом.

Премьера тизера-трейлера предстоящего мюзикла Роба МаршаллаЧикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») состоялась 10 сентября. Главную роль в проекте исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли.

Новая «Русалочка» станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и ради любви соглашается на сделку с коварной ведьмой Урсулой и получает пару ног в обмен на голос. Главная роль в предстоящем фильме досталась 19-летней актрисе и певице Холли Бэйли

В актерский состав также вошли Джейкоб Тремблей и Аквафина, которым достались роли друзей главной героини — чайки и рыбки соответственно. В настоящее время ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти, ожидается, что она сыграет ведьму Урсулу. Принца в новой «Русалочке» сыграет Джона Хауэр-Кинг.

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