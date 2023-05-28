7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить

Ироничный, не имеющий никакого отношения к реальным событиям и оттого еще более очаровательный, спин-офф «Бриджертонов» рассказывает предысторию саркастичной королевы Шарлотты. В юности немецкую принцессу увезли в чужую страну и против воли выдали замуж за британского короля Георга III. При ближайшем рассмотрении монарх оказался приятным парнем, к которому семнадцатилетняя королева прониклась искренними чувствами. Но Георг словно играет в кошки-мышки: то очаровывает, то отталкивает молодую жену. Впрочем, это только способствовует разгоранию пылкой страсти.

В сиквеле найдется все, за что полюбили «Бриджертонов»: пышные наряды, чувственные любовные сцены, остроумные диалоги и точный социальный комментарий, охватывающий темы от расовой сегрегации до положения женщины в обществе.

После катастрофы, уничтожившей все живое и отравившей воздух, остатки людей поселились в гигантском бункере, уходящем под землю на десятки уровней. Что конкретно случилось и кто построил убежище — неизвестно, ведь после восстания, вспыхнувшего полторы сотни лет назад, история цивилизации оказалась стертой. Чтобы поддерживать порядок, неукоснительно соблюдается ряд правил. Одно из них гласит: если кто-то изъявит желание выйти наружу, его не станут удерживать, тем самым приговаривая к верной смерти. Однажды уважаемый всеми шериф Беккер, заподозрив, что жизнь вовне не так уж опасна, решает выбраться из укрытия, чтобы проверить догадку. На свое место он назначает дерзкую Джульетту, механика с нижних этажей. Она-то и будет, рискуя всем, искать ответы на самые главные вопросы.

Укрытие

Захватывающая постапокалиптическая фантастика живописует в деталях подземный мир, в котором знатоки углядели даже элементы советской архитектуры. У «Укрытия» вообще превосходно придуманные и тщательно выстроенные пространства. Интрига же раскручивается упруго, как и в книжном первоисточнике (цикл романов Хью Хауи), а роскошная Ребекка Фергюсон окончательно и бесповоротно заслуживает звание королевы мрачных антиутопий, на которое по праву претендует с выхода «Дюны».

Байопик о свободолюбивой и чувственной кинозвезде Брижит Бардо, ставшей символом Франции. Повествование охватывает начало карьеры будущей дивы, ее зенит с оглушительной славой и толпами восхищенных поклонников и внезапный ранний уход из профессии. Бесчисленные романы Бардо, ее бунтарская сущность, одиночество и внутренний надлом оказались прекрасной основой для увлекательного сюжета. Даже странно, что сериал о такой яркой и двойственной фигуре появился только сейчас.

Кадр из сериала «Брижит Бардо: искусство жить»

Легенду кино играет дебютантка, обладательница пухлых губ и белокурых локонов Джулия де Нуньес, на экране поразительно похожая на великую Бебе. Но дело не столько во внешнем сходстве, сколько во внутренней раскрепощенности и жизненной силе, которые буквально источает 23-летняя актриса. Не менее хорош и Виктор Бельмондо (внук незабываемого французского актера), исполнивший роль режиссера Роже Вадима, мужа, друга и в какой-то степени «создателя» той экранной Брижит, которую мы знаем.

Еще одна любопытная антиутопия интригует событиями, развивающимися в трех временных пластах. В 2009 году четыре юных студента учатся в академии ФБР и пытаются наладить друг с другом контакт. В 2023-м каждый из уже знакомой четверки ввязывается в дело, которое меняет его судьбу. В 2034-м законники используют в своих целях искусственный интеллект, помогающий выявить преступников на этапе промелькнувшей мысли. Бывшие сокурсники вписываются в новую реальность и собираются вместе, чтобы расследовать гибель одного из них.

Триллер сложно сконструирован, и скачки из одного времени в другое требуют внимательного отношения к просмотру — упустить важную деталь проще простого. Главные роли исполнили Кейт Мара и номинант на «Оскар» Брайан Тайри Генри. Шоураннером проекта стал Том Роб Смит, написавший сценарий второго сезона «Американской истории преступлений».

Неспешный российский детектив в стиле скандинавского нуара, с сумрачными, но эффектными пейзажами и ужасающими преступлениями. По сюжету, в приморском городе исчезают дети. Родители паникуют, полиция пускает все на самотек, а волонтеры не справляются. За дело берется следователь Оксана Кошкина, у которой в собственном детстве имеется болезненная травма.

Кошка 2023 / Россия 18+ драма триллер детектив Моя оценка Хочу посмотреть

«Кошка» понравится любителям меланхоличных детективов, где у каждого персонажа найдется с десяток скелетов в шкафу, а трагические секреты двадцатилетней давности будут тесно связаны с сегодняшними преступлениями. Постановщиком сериала стал режиссер «Игры на выживание» Карен Оганесян. А Анастасию Тодореску, исполнившую роль дерзкой и одержимой тайнами своего детства Кошки, поддерживает крепкий мужской каст: Павел Чинарев, Анатолий Белый и Даниил Воробьев.

Кадр из сериала «Платонические отношения»

В новом комедийном сериале Сет Роген и Роуз Бирн играют не семейную пару, как в фильме «Соседи. На тропе войны», а друзей детства. Повзрослев, их герои встречаются вновь и начинают общаться. Казалось бы, что может их связывать после нескольких лет молчания? Оказывается, давняя дружба не ржавеет, а погружаться в кризис среднего возраста вдвоем гораздо веселее.

Актеры не выходят за рамки привычных образов: Бирн — домохозяйка, которая не прочь встряхнуться, Роген — хипстер с убийственным чувством юмора. Но между ними присутствует такая химия, которая бывает только у давно знакомых и очень симпатичных друг другу людей. Полный неловких моментов и комических ситуаций сериал очаровывает игривой легкостью и доказывает, что порой дружба — это самые важные отношения в жизни.

Атмосферная детективная драма от создателей сериала «Сплетница» основана на одноименном дебютном романе американского писателя Гарта Риска Холлберга. В нью-йоркском Центральном парке, освященном вспышками салютов в честь Дня независимости, кто-то стреляет в красивую первокурсницу Саманту. Девушка впадает в кому, а за расследование этого необъяснимого нападения берутся два детектива полиции. Главным их подозреваемым становится влюбленный в Саманту эмоциональный парень Чарли (Уайатт Олефф), потерявший отца.