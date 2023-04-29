В России снимут фильм о герое мемов Ждуне

Ждун

Кинокомпания «Наше кино» снимет полнометражную комедию для семейного просмотра «Ждун» о популярном герое мемов. Съемки фильма режиссер Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная») планирует начать осенью этого года.

«Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — рассказал продюсер Максим Рогальский, уточнив, что Ждун будет анимированным, а остальных персонажей сыграют живые актеры.

По сюжету инопланетянин Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен помочь Ждуну вернуться домой, а Ждун — разрешить его проблемы в семье. Премьера фильма запланирована на весну-лето 2024 года.