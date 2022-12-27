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Непослушная

20231 ч. 28 мин.драмамелодрама
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Сюжет фильма:

Однажды в университет, где на эколога учится 20-летняя Эля, приезжает глава строительной фирмы по имени Матвей, чтобы рассказать студентам о планах постройки небоскреба на месте старинного лесопарка. Возмущенная Эля разносит его проект в пух и прах, а ее смелость и самоуверенность вызывают интерес Матвея. На попытки ее подкупить бизнесмен получает резкий отказ, и тогда он предлагает девушке пари. Они должны провести вместе романтическую неделю, и если после этого Эля все-таки решит уйти, стройка будет отменена. Девушка соглашается на предложение Матвея, однако вскоре понимает, что он совсем не такой, каким казался ей.

«Непослушная» — эротическая драма с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях.

Режиссер
Дмитрий Суворов
В ролях
Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров, Семен Арзуманов
Страна
Россия
Премьера
14 февраля 2023 (РФ)
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Трейлер
Кадры9
9
фотографий
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