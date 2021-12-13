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Одна

2022триллерфантастика
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Сюжет фильма:

24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт столкнулся с бомбардировщиком и развалился на куски на высоте 5200 метров над землей. Чудесным образом удалось спастись лишь одной Ларисе, очнувшейся в непроходимой тайге.

«Одна» — фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, произошедших в 1981 году, когда спасатели обнаружили двадцатилетнюю студентку, выжившую после падения с высоты 5 километров.

Режиссер
Дмитрий Суворов
В ролях
Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Никита Тарасов, Анна Дубровская, Леонид Громов, Мария Сокова, Владислав Ветров, Александр Асташенок
Страна
Россия
Премьера
3 марта 2022 (РФ)
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Трейлер
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