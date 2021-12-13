24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт столкнулся с бомбардировщиком и развалился на куски на высоте 5200 метров над землей. Чудесным образом удалось спастись лишь одной Ларисе, очнувшейся в непроходимой тайге.

«Одна» — фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, произошедших в 1981 году, когда спасатели обнаружили двадцатилетнюю студентку, выжившую после падения с высоты 5 километров.