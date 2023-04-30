Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца

Коул — красивый, честный и романтичный, в общем, не парень, а мечта. И угораздило его влюбиться в очаровательную, но уж больно загадочную девушку по имени Сэди. И все бы ничего, но красотка внезапно перестает отвечать на его сообщения. Недолго думая, герой отправляется вслед за ней в Лондон, где его ждут шокирующие новости. Оказывается, Сэди — секретный агент ЦРУ. И конфетно-букетный период у пары пройдет с огоньком.
Комедийно-шпионский боевик с Крисом Эвансом и Аной де Армас — третья совместная работа актеров и первая, в которой они наконец-то поцелуются. Первоклассный уровень постановки в живописных локациях, яркий экшен и милый юмор (без шуток про Капитана Америку тоже не обошлось) делают «Без ответа» лентой увлекательной, пусть и не претендующей на звание лучшего фильма года. Эвансу очень идет комедийное амплуа, а роскошной Армас — сочетание вечернего платья с пистолетом в руке (с нетерпением ждем актрису в «Балерине»).
Киноверсий культовых игр становится все больше и больше, но именно эту зрители ждали с особым любопытством и ностальгией, ведь игры из серии Super Mario у многих из нас были самыми первыми. И, кажется, на звание лучшей экранизации видеоигры теперь претендуют не только «Одни из нас». Мультфильм о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые путешествуют по Грибному королевству и спасают мир от огнедышащей черепахи, показал лучший старт 2023 года в прокате. Бодрые приключения под музыку AC/DC в красочном мире из детства, населенном говорящими грибами, призраками и обезьянами, и огромное количество отсылок к оригинальной игре — берегите ваши олдскулы!
Казалось бы, жанр зомби-хоррора уже давно исчерпал себя, успев зайти и на поле романтической комедии, и мутировав в психологическую драму, где мертвецы оказываются лишь фоном к истории живых людей. Но пятая и заключительная часть классической франшизы «Зловещие мертвецы», начатой Сэмом Рэйми еще в 1981-м, не разочарует истинных поклонников зомби-ужасов.
Помимо нетривиальной истории и невероятного количества крови, в фильме Ли Кронина хочется отметить впечатляющий грим и спецэффекты, благодаря которым герои выглядят чертовски пугающе. Особенно потрясающе жуткая здесь Алисса Сазерленд. Ее героиня — мать-одиночка Элли, воспитывающая троих детей, в чьих руках оказывается старинная Книга мертвых, которая и запускает самый безумный кошмар в жизни несчастной семьи.
Бен Аффлек возвращается в режиссуру с одним из главных претендентов на «Оскар» следующего года — зрительским хитом о маленьком человеке, пришедшем к успеху. Сонни Ваккаро — менеджер по маркетингу в Nike, которому поручают вывести баскетбольное подразделение бренда на новый уровень. Ваккаро предлагает гениальную, но рискованную идею — связать рекламную кампанию новых кроссовок с именем Майкла Джордана, в 1984 году еще восходящей звезды баскетбола. Есть одна проблема: сам Джордан является преданным поклонником Adidas.
Очередную историю об «американской мечте», о вере в себя и преодолении препятствий Аффлеку удается сделать душевной и вдохновляющей, бьющей в сердце своим теплом и юмором, не оставляющей равнодушным даже того, кто вообще-то не особо интересуется кроссовками.
«Живопись»
Карл Наргл уже 30 лет ведет собственное шоу о живописи на местном телевидении в Вермонте. Творчество и умиротворяющий голос художника завораживают, особенно его коллег-женщин. Но рейтинги канала падают, и руководство решает нанять нового ведущего, что сильно подрывает уверенность Карла в себе и своем таланте.
Имя американского преподавателя рисования и телеведущего Боба Росса, ставшего прототипом главного героя фильма, вряд ли известно широкому российскому зрителю, а потому для нас комедия с Оуэном Уилсоном будет интересна, прежде всего, из-за самого Оуэна Уилсона. Актер привычно хорош — при нем его фирменные ужимки и наивный, инфантильный образ, на котором держится очарование всего фильма.
Новая экранизация сказочной повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, — ремейк диснеевского мультфильма, где свою первую главную роль исполнила Эвер Андерсон, старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. На этот раз мы подробнее узнаем историю лондонской девочки Венди Дарлинг и последуем за ней в сказочную страну Нетландию, полную волшебства, приключений и опасностей. За последнее по-прежнему отвечает капитан Крюк — если присмотреться, за злодейскими усами, скрывающими хитрую ухмылку пирата, можно разглядеть Джуда Лоу.
«Ренфилд»
Кажется, эволюция кинообраза вампира зашла слишком далеко. Великий и ужасный граф Дракула теперь токсичный и самовлюбленный нарцисс. Одержимость босса все новыми жертвами до смерти надоела его бессменному и самоотверженному помощнику Ренфилду, который хочет выйти из созависимых отношений и начать новую жизнь. Вот только Дракула не готов так легко распрощаться со своим верным слугой.
Остроумная и кровавая комедия с неожиданным взглядом на самого известного вампира в кино — повод снова порадоваться за Николаса Кейджа, который, кажется, потихоньку выбирается из плена проходных ролей — его графа Дракулу забыть будет сложно. А смесь мультяшного насилия, социальной сатиры и даже нежности, которая сквозит в истории персонажа Николаса Холта, оказывается любопытным и довольно забавным зрелищем.
«Чупа»
Навещая семью в Мексике, робкий 13-летний Алекс сталкивается с невероятным. В сарае своего дедушки он обнаруживает самую настоящую чупакабру, а вскоре выясняет, что на нее охотится коварный ученый. Пытаясь спасти это удивительное существо, Алекс переживает самое поразительное приключение в своей жизни.
Добавляем это доброе семейное фэнтези в копилку к тем простым историям, которые можно и нужно смотреть вместе с детьми и которые возвращают в детство нас самих. Очаровательный компьютерный Чупа навевает воспоминания о тех чувствах, которые мы испытывали при знакомстве с Фалькором из «Бесконечной истории» и «Инопланетянином» Стивена Спилберга. Добавляет ностальгии и участие в фильме Кристиана Слэйтера, которого отрадно снова видеть в большом кино — пусть и в роли плохого парня.
«Кармен»
Молодая Кармен бежит через мексиканскую пустыню из родного дома, где только что жестоко убили ее мать. На границе Мексики и США она знакомится с морпехом Эйданом, и теперь, волею злодейского случая, они бегут вместе — от полиции. Их путь лежит в Лос-Анджелес, где молодые влюбленные укрываются в ночном клубе Масильды — давней подруги семьи Кармен. Но трагическая кульминация подбирается к ним все ближе.
«Кармен» — переосмысление оперы Жоржа Бизе, поставленное звездой балета Бенжаменом Мильпье. Пылкая драма, в которой нет арий, зато много танцев и огня, — неожиданная картина в фильмографии ирландца Пола Мескала, влюбившего в себя мир ролями в сериале «Нормальные люди» и драме «Солнце мое». С исполнительницей главной роли Мелиссой Баррера они сливаются в страстных па-де-де, рифмуя сюжетный конфликт с эмоциональными движениями фламенко, хип-хопа и современного балета.