Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца

Без ответа

Коул — красивый, честный и романтичный, в общем, не парень, а мечта. И угораздило его влюбиться в очаровательную, но уж больно загадочную девушку по имени Сэди. И все бы ничего, но красотка внезапно перестает отвечать на его сообщения. Недолго думая, герой отправляется вслед за ней в Лондон, где его ждут шокирующие новости. Оказывается, Сэди — секретный агент ЦРУ. И конфетно-букетный период у пары пройдет с огоньком.

Комедийно-шпионский боевик с Крисом Эвансом и Аной де Армас — третья совместная работа актеров и первая, в которой они наконец-то поцелуются. Первоклассный уровень постановки в живописных локациях, яркий экшен и милый юмор (без шуток про Капитана Америку тоже не обошлось) делают «Без ответа» лентой увлекательной, пусть и не претендующей на звание лучшего фильма года. Эвансу очень идет комедийное амплуа, а роскошной Армас — сочетание вечернего платья с пистолетом в руке (с нетерпением ждем актрису в «Балерине»).

Киноверсий культовых игр становится все больше и больше, но именно эту зрители ждали с особым любопытством и ностальгией, ведь игры из серии Super Mario у многих из нас были самыми первыми. И, кажется, на звание лучшей экранизации видеоигры теперь претендуют не только «Одни из нас». Мультфильм о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые путешествуют по Грибному королевству и спасают мир от огнедышащей черепахи, показал лучший старт 2023 года в прокате. Бодрые приключения под музыку AC/DC в красочном мире из детства, населенном говорящими грибами, призраками и обезьянами, и огромное количество отсылок к оригинальной игре — берегите ваши олдскулы!

Казалось бы, жанр зомби-хоррора уже давно исчерпал себя, успев зайти и на поле романтической комедии, и мутировав в психологическую драму, где мертвецы оказываются лишь фоном к истории живых людей. Но пятая и заключительная часть классической франшизы «Зловещие мертвецы», начатой Сэмом Рэйми еще в 1981-м, не разочарует истинных поклонников зомби-ужасов.

Помимо нетривиальной истории и невероятного количества крови, в фильме Ли Кронина хочется отметить впечатляющий грим и спецэффекты, благодаря которым герои выглядят чертовски пугающе. Особенно потрясающе жуткая здесь Алисса Сазерленд. Ее героиня — мать-одиночка Элли, воспитывающая троих детей, в чьих руках оказывается старинная Книга мертвых, которая и запускает самый безумный кошмар в жизни несчастной семьи.

Бен Аффлек в фильме «Air: Большой прыжок»

Бен Аффлек возвращается в режиссуру с одним из главных претендентов на «Оскар» следующего года — зрительским хитом о маленьком человеке, пришедшем к успеху. Сонни Ваккаро — менеджер по маркетингу в Nike, которому поручают вывести баскетбольное подразделение бренда на новый уровень. Ваккаро предлагает гениальную, но рискованную идею — связать рекламную кампанию новых кроссовок с именем Майкла Джордана, в 1984 году еще восходящей звезды баскетбола. Есть одна проблема: сам Джордан является преданным поклонником Adidas.

Очередную историю об «американской мечте», о вере в себя и преодолении препятствий Аффлеку удается сделать душевной и вдохновляющей, бьющей в сердце своим теплом и юмором, не оставляющей равнодушным даже того, кто вообще-то не особо интересуется кроссовками.

Карл Наргл уже 30 лет ведет собственное шоу о живописи на местном телевидении в Вермонте. Творчество и умиротворяющий голос художника завораживают, особенно его коллег-женщин. Но рейтинги канала падают, и руководство решает нанять нового ведущего, что сильно подрывает уверенность Карла в себе и своем таланте.

Имя американского преподавателя рисования и телеведущего Боба Росса, ставшего прототипом главного героя фильма, вряд ли известно широкому российскому зрителю, а потому для нас комедия с Оуэном Уилсоном будет интересна, прежде всего, из-за самого Оуэна Уилсона. Актер привычно хорош — при нем его фирменные ужимки и наивный, инфантильный образ, на котором держится очарование всего фильма.

Живопись 2023 / США драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Новая экранизация сказочной повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, — ремейк диснеевского мультфильма, где свою первую главную роль исполнила Эвер Андерсон, старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. На этот раз мы подробнее узнаем историю лондонской девочки Венди Дарлинг и последуем за ней в сказочную страну Нетландию, полную волшебства, приключений и опасностей. За последнее по-прежнему отвечает капитан Крюк — если присмотреться, за злодейскими усами, скрывающими хитрую ухмылку пирата, можно разглядеть Джуда Лоу.

Кадр из фильма «Ренфилд»

Кажется, эволюция кинообраза вампира зашла слишком далеко. Великий и ужасный граф Дракула теперь токсичный и самовлюбленный нарцисс. Одержимость босса все новыми жертвами до смерти надоела его бессменному и самоотверженному помощнику Ренфилду, который хочет выйти из созависимых отношений и начать новую жизнь. Вот только Дракула не готов так легко распрощаться со своим верным слугой.

Остроумная и кровавая комедия с неожиданным взглядом на самого известного вампира в кино — повод снова порадоваться за Николаса Кейджа, который, кажется, потихоньку выбирается из плена проходных ролей — его графа Дракулу забыть будет сложно. А смесь мультяшного насилия, социальной сатиры и даже нежности, которая сквозит в истории персонажа Николаса Холта, оказывается любопытным и довольно забавным зрелищем.

Ренфилд 2023 / США комедия ужасы фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Навещая семью в Мексике, робкий 13-летний Алекс сталкивается с невероятным. В сарае своего дедушки он обнаруживает самую настоящую чупакабру, а вскоре выясняет, что на нее охотится коварный ученый. Пытаясь спасти это удивительное существо, Алекс переживает самое поразительное приключение в своей жизни.

Добавляем это доброе семейное фэнтези в копилку к тем простым историям, которые можно и нужно смотреть вместе с детьми и которые возвращают в детство нас самих. Очаровательный компьютерный Чупа навевает воспоминания о тех чувствах, которые мы испытывали при знакомстве с Фалькором из «Бесконечной истории» и «Инопланетянином» Стивена Спилберга. Добавляет ностальгии и участие в фильме Кристиана Слэйтера, которого отрадно снова видеть в большом кино — пусть и в роли плохого парня.

Чупа 2023 / США драма боевик приключения семейный фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Кадр из фильма «Кармен»

Молодая Кармен бежит через мексиканскую пустыню из родного дома, где только что жестоко убили ее мать. На границе Мексики и США она знакомится с морпехом Эйданом, и теперь, волею злодейского случая, они бегут вместе — от полиции. Их путь лежит в Лос-Анджелес, где молодые влюбленные укрываются в ночном клубе Масильды — давней подруги семьи Кармен. Но трагическая кульминация подбирается к ним все ближе.

«Кармен» — переосмысление оперы Жоржа Бизе, поставленное звездой балета Бенжаменом Мильпье. Пылкая драма, в которой нет арий, зато много танцев и огня, — неожиданная картина в фильмографии ирландца Пола Мескала, влюбившего в себя мир ролями в сериале «Нормальные люди» и драме «Солнце мое». С исполнительницей главной роли Мелиссой Баррера они сливаются в страстных па-де-де, рифмуя сюжетный конфликт с эмоциональными движениями фламенко, хип-хопа и современного балета.