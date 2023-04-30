Наверх
30 апреля 2023, статьяОбзоры

Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца

Встречаем культовых братьев Марио, наслаждаемся душевной лентой от Бена Аффлека и смеемся над Николасом Кейджем в роли токсичного Дракулы – словом, продолжаем следить за самыми интересными премьерами фильмов в мировом прокате

«Без ответа»

Без ответа

Коул — красивый, честный и романтичный, в общем, не парень, а мечта. И угораздило его влюбиться в очаровательную, но уж больно загадочную девушку по имени Сэди. И все бы ничего, но красотка внезапно перестает отвечать на его сообщения. Недолго думая, герой отправляется вслед за ней в Лондон, где его ждут шокирующие новости. Оказывается, Сэди — секретный агент ЦРУ. И конфетно-букетный период у пары пройдет с огоньком.

Комедийно-шпионский боевик с Крисом Эвансом и Аной де Армас — третья совместная работа актеров и первая, в которой они наконец-то поцелуются. Первоклассный уровень постановки в живописных локациях, яркий экшен и милый юмор (без шуток про Капитана Америку тоже не обошлось) делают «Без ответа» лентой увлекательной, пусть и не претендующей на звание лучшего фильма года. Эвансу очень идет комедийное амплуа, а роскошной Армас — сочетание вечернего платья с пистолетом в руке (с нетерпением ждем актрису в «Балерине»).

Без ответа
2023/СШАмелодрамакомедиябоевикприключения
Моя оценка

«Братья Супер Марио в кино»

Киноверсий культовых игр становится все больше и больше, но именно эту зрители ждали с особым любопытством и ностальгией, ведь игры из серии Super Mario у многих из нас были самыми первыми. И, кажется, на звание лучшей экранизации видеоигры теперь претендуют не только «Одни из нас». Мультфильм о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые путешествуют по Грибному королевству и спасают мир от огнедышащей черепахи, показал лучший старт 2023 года в прокате. Бодрые приключения под музыку AC/DC в красочном мире из детства, населенном говорящими грибами, призраками и обезьянами, и огромное количество отсылок к оригинальной игре — берегите ваши олдскулы!

Братья Супер Марио в кино
2023/США, Япониякомедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Восстание зловещих мертвецов»

Казалось бы, жанр зомби-хоррора уже давно исчерпал себя, успев зайти и на поле романтической комедии, и мутировав в психологическую драму, где мертвецы оказываются лишь фоном к истории живых людей. Но пятая и заключительная часть классической франшизы «Зловещие мертвецы», начатой Сэмом Рэйми еще в 1981-м, не разочарует истинных поклонников зомби-ужасов.

Помимо нетривиальной истории и невероятного количества крови, в фильме Ли Кронина хочется отметить впечатляющий грим и спецэффекты, благодаря которым герои выглядят чертовски пугающе. Особенно потрясающе жуткая здесь Алисса Сазерленд. Ее героиня — мать-одиночка Элли, воспитывающая троих детей, в чьих руках оказывается старинная Книга мертвых, которая и запускает самый безумный кошмар в жизни несчастной семьи.

Восстание зловещих мертвецов
2023/США18+ужасыфэнтези
Моя оценка

«Air: Большой прыжок»

Бен Аффлек в фильме «Air: Большой прыжок»

Бен Аффлек возвращается в режиссуру с одним из главных претендентов на «Оскар» следующего года — зрительским хитом о маленьком человеке, пришедшем к успеху. Сонни Ваккаро — менеджер по маркетингу в Nike, которому поручают вывести баскетбольное подразделение бренда на новый уровень. Ваккаро предлагает гениальную, но рискованную идею — связать рекламную кампанию новых кроссовок с именем Майкла Джордана, в 1984 году еще восходящей звезды баскетбола. Есть одна проблема: сам Джордан является преданным поклонником Adidas.

Очередную историю об «американской мечте», о вере в себя и преодолении препятствий Аффлеку удается сделать душевной и вдохновляющей, бьющей в сердце своим теплом и юмором, не оставляющей равнодушным даже того, кто вообще-то не особо интересуется кроссовками.

Air: Большой прыжок
2023/СШАдрамабиография
Моя оценка

«Живопись»

Карл Наргл уже 30 лет ведет собственное шоу о живописи на местном телевидении в Вермонте. Творчество и умиротворяющий голос художника завораживают, особенно его коллег-женщин. Но рейтинги канала падают, и руководство решает нанять нового ведущего, что сильно подрывает уверенность Карла в себе и своем таланте.

Имя американского преподавателя рисования и телеведущего Боба Росса, ставшего прототипом главного героя фильма, вряд ли известно широкому российскому зрителю, а потому для нас комедия с Оуэном Уилсоном будет интересна, прежде всего, из-за самого Оуэна Уилсона. Актер привычно хорош — при нем его фирменные ужимки и наивный, инфантильный образ, на котором держится очарование всего фильма.

Живопись
2023/СШАдрамакомедия
Моя оценка

«Питер Пэн и Венди»

Новая экранизация сказочной повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, — ремейк диснеевского мультфильма, где свою первую главную роль исполнила Эвер Андерсон, старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. На этот раз мы подробнее узнаем историю лондонской девочки Венди Дарлинг и последуем за ней в сказочную страну Нетландию, полную волшебства, приключений и опасностей. За последнее по-прежнему отвечает капитан Крюк — если присмотреться, за злодейскими усами, скрывающими хитрую ухмылку пирата, можно разглядеть Джуда Лоу.

Питер Пэн и Венди
2023/СШАприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Ренфилд»

Кадр из фильма «Ренфилд»

Кажется, эволюция кинообраза вампира зашла слишком далеко. Великий и ужасный граф Дракула теперь токсичный и самовлюбленный нарцисс. Одержимость босса все новыми жертвами до смерти надоела его бессменному и самоотверженному помощнику Ренфилду, который хочет выйти из созависимых отношений и начать новую жизнь. Вот только Дракула не готов так легко распрощаться со своим верным слугой.

Остроумная и кровавая комедия с неожиданным взглядом на самого известного вампира в кино — повод снова порадоваться за Николаса Кейджа, который, кажется, потихоньку выбирается из плена проходных ролей — его графа Дракулу забыть будет сложно. А смесь мультяшного насилия, социальной сатиры и даже нежности, которая сквозит в истории персонажа Николаса Холта, оказывается любопытным и довольно забавным зрелищем.

Ренфилд
2023/СШАкомедияужасыфэнтези
Моя оценка

«Чупа»

Навещая семью в Мексике, робкий 13-летний Алекс сталкивается с невероятным. В сарае своего дедушки он обнаруживает самую настоящую чупакабру, а вскоре выясняет, что на нее охотится коварный ученый. Пытаясь спасти это удивительное существо, Алекс переживает самое поразительное приключение в своей жизни.

Добавляем это доброе семейное фэнтези в копилку к тем простым историям, которые можно и нужно смотреть вместе с детьми и которые возвращают в детство нас самих. Очаровательный компьютерный Чупа навевает воспоминания о тех чувствах, которые мы испытывали при знакомстве с Фалькором из «Бесконечной истории» и «Инопланетянином» Стивена Спилберга. Добавляет ностальгии и участие в фильме Кристиана Слэйтера, которого отрадно снова видеть в большом кино — пусть и в роли плохого парня.

Чупа
2023/СШАдрамабоевикприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Кармен»

Кадр из фильма «Кармен»

Молодая Кармен бежит через мексиканскую пустыню из родного дома, где только что жестоко убили ее мать. На границе Мексики и США она знакомится с морпехом Эйданом, и теперь, волею злодейского случая, они бегут вместе — от полиции. Их путь лежит в Лос-Анджелес, где молодые влюбленные укрываются в ночном клубе Масильды — давней подруги семьи Кармен. Но трагическая кульминация подбирается к ним все ближе.

«Кармен» — переосмысление оперы Жоржа Бизе, поставленное звездой балета Бенжаменом Мильпье. Пылкая драма, в которой нет арий, зато много танцев и огня, — неожиданная картина в фильмографии ирландца Пола Мескала, влюбившего в себя мир ролями в сериале «Нормальные люди» и драме «Солнце мое». С исполнительницей главной роли Мелиссой Баррера они сливаются в страстных па-де-де, рифмуя сюжетный конфликт с эмоциональными движениями фламенко, хип-хопа и современного балета.

Кармен
2022/Австралия, Франциядрамамюзикл
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Бен Аффлек
Ben Affleck
Питер Пэн и Венди
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Ренфилд
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
День Земли: 6 важных и предостерегающих фильмов о планете и экологии
Без ответа
Крис Эванс
Chris Evans
Уже онлайн: любопытные киноновинки, которые вы могли пропустить в кино
Ана де Армас
Ana de Armas
Air: Большой прыжок
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Живопись
Эвер Андерсон
Ever Anderson
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Пол Мескал
Paul Mescal
Восстание зловещих мертвецов
Глаз не оторвать: 8 новых необычайно стильных фильмов со звездами
Чупа
Сэм Рэйми
Sam Raimi
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Мелисса Баррера
Melissa Barrera
Кармен
От «Дикой Розы» до «Просто Марии»: 10 мыльных опер из прошлого, которые смотрели все
Братья Супер Марио в кино
Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»
Лео с бокалом, рыдающий Макконахи: 13 главных мемов из фильмов и откуда они взялись
92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
5 российских фильмов и сериалов, снятых на смартфон
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Топ-8 продолжений сериалов, которых мы дождались в марте
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
6 фильмов про День святого Валентина, романтичных и не только
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Реклама
6 новых фильмов и сериалов онлайн, которые нельзя пропустить
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
О Майкле Джексоне снимут байопик
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
Реклама
Смотрите онлайн: 8 фильмов-новинок, которые нельзя пропустить
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Безруков снимается в новом историческом сериале
Новые трейлеры
Кентавр
Трейлер
Мастер и Маргарита
Трейлер
Повелитель ветра
Тизер-трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер (англ.)
Хитровка. Знак четырех
Трейлер №2
Желание
Тизер-трейлер (англ.)
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трейлер (англ.)
Следующий гол — победный
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь