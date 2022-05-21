Софи вспоминает отпуск двадцатилетней давности, который она провела вместе со своим отцом в Турции в конце 1990-х. Перебирая воспоминания, реальные и выдуманные, героиня пытается воссоздать в своей памяти образ отца, каким он был для нее в детстве, и узнать его настоящего. Помимо сложных отношений подростка с разведенных отцом, в памяти героини всплывает и первый бунт, и первая любовь, и безусловное счастье.

«Солнце мое» — увенчанная наградами история взросления, дебют шотландской постановщицы Шарлотты Уэллс.