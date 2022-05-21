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Солнце мое

Aftersun

IMDb7.8
Награды:
20221 ч. 36 мин.драма
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Сюжет фильма:

Софи вспоминает отпуск двадцатилетней давности, который она провела вместе со своим отцом в Турции в конце 1990-х. Перебирая воспоминания, реальные и выдуманные, героиня пытается воссоздать в своей памяти образ отца, каким он был для нее в детстве, и узнать его настоящего. Помимо сложных отношений подростка с разведенных отцом, в памяти героини всплывает и первый бунт, и первая любовь, и безусловное счастье.

«Солнце мое» — увенчанная наградами история взросления, дебют шотландской постановщицы Шарлотты Уэллс.

Режиссер
Шарлотта Уэллс
В ролях
Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Кейли Коулман, Салли Мессхэм, Гарри Пердиос, Этан Смит
Страна
США, Великобритания
Премьера
16 марта (РФ)
21 мая 2022 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры16
16
фотографий
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