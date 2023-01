Лучшая экранизация видеоигр? Почему все в восторге от сериала «Одни из нас»

Осторожно, в тексте содержатся спойлеры!

«Одни из нас»

Из-за чего весь шум? И причем здесь «Чернобыль» и русские?

Компьютерная игра The Last of Us вышла на PlayStation в 2013 году и произвела фурор: своей кинематографичностью, продуманностью сюжета и уровнем постановки, сравнимой с высокобюджетным кино. Гейм-директора Нил Дракманн и Брюс Стрейли в какой-то степени переосмыслили зомби-жанр в игровой индустрии, и последующая экранизация была лишь делом времени. К радости фанатов, к киноадаптации подключился сам Дракманн — в качестве шоураннера проекта, сценариста и даже режиссера одного из эпизодов. А компанию ему составил автор еще одного хита HBO, сериала «Чернобыль», Крэйг Мазин.

Еще один нюанс о создании шоу, который заинтригует именно российского зрителя, — изначально первую серию «Одних из нас» должен был снимать автор «Тесноты» и «Дылды» Кантемир Балагов, однако позже стало известно, что режиссер покинул проект из-за творческих разногласий. Тем не менее, по словам Балагова, он снял 40% от первых 40 минут пилота. В том числе одну из самых напряженных и запоминающихся сцен — с поездкой на машине и падающим самолетом. В конечном счете постановку пилотного эпизода взял на себя Мазин.

Кантемир Балагов, Педро Паскаль, Ксения Середа и другие члены команды на съемках сериала «Одни из нас», фото: соцсети

А вот за безупречную операторскую работу отвечала россиянка Ксения Середа, сотрудничавшая с Балаговым на «Дылде» и снявшая первые две серии «Одних их нас». Ручная камера Ксении создает живую, тревожную картинку в полудокументальном стиле — этот метод съемки становится одним из главных выразительных средств сериала.

Пилотная серия «Одних из нас» вышла 16 января и показала лучший старт на HBO после «Дома Дракона» — за первые сутки ее посмотрели 4,7 миллиона зрителей, а второй эпизод улучшил этот результат на 22%. Не скупятся на похвалу и кинокритики, хотя сам по себе жанр экранизации видеоигр как правило вызывает скепсис.

Сериал пробирается под кожу и отказывается уходить,

— заявляет Ребекка Николсон из The Guardian. Как шоу про нашествие зомби это удается? Что ж, попробуем разобраться.

О чем сериал «Одни из нас»?

Джоэл Миллер — простой работяга и отец-одиночка, живущий в Техасе со своим младшим братом и дочерью-подростком Сарой. На дворе 2003 год, и ничто не предвещает беды, разве что по телевизору сообщают о массовых беспорядках в Джакарте, а над городом слышен шум пролетающих военных истребителей. У Джоэла день рождения, и на вечер у папы с дочкой запланирована праздничная программа — поедание торта и просмотр любимого боевика. Герои еще не знают, что гриб-паразит кордицепс, превращающий людей в кровожадных зомби, с бешеной скоростью распространяется по всему миру, и в эту ночь их привычная жизнь закончится...

Спустя двадцать лет планета покрыта руинами, а те, кто остался в живых, обитают в поселениях за высокой бетонной стеной, охраняемой сотрудниками FEDRA — федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий. Военной комендатуре противостоит организация «Цикады». Сам Джоэл теперь живет на окраине Бостона, не гнушается грязной работы в обмен на продовольственные карточки и промышляет контрабандой вместе со своей сожительницей Тесс. Вот уже несколько недель брат Джоэла не выходит на связь, и герои отправляются на его поиски. Однако ради этого им придется согласиться на задание «Цикад» — в бостонский штаб необходимо доставить девочку по имени Элли, у которой по неизвестной причине есть иммунитет к инфекции. Так начинается их длинный путь, в котором полчища зомби — лишь одна из подстерегающих опасностей.

Звучит как обычный постапокалипсис. Что в нем особенного?

Белла Рэмси в сериале «Одни из нас»

Как и в сериале «Чернобыль» 2019 года, атмосфера надвигающегося кошмара воссоздана здесь впечатляюще достоверно благодаря деталям и саспенсу. Кто-то на задней парте покашливает во время урока, на улице под конец рабочего дня почему-то ни души, а на заднем плане, в расфокусе, соседская бабушка как-то странно кривит рот. Авторы не спешат оглушать зрителей кровавыми нашествиями зомби (хотя и недостатка в них не будет — монстры здесь эффектные и впечатляющие, как и большинство экшен-сцен) — вместо этого мы плавно погружаемся в мир героев и очаровываемся ими. Отношения Джоэла и Сары, постоянно подтрунивающих друг над другом, выглядят живыми и трогательными; в принципе, мы с удовольствием посмотрели бы драмеди о брутальном, но заботливом отце и его милой остроумной дочери.

Именно поэтому, когда история стремительно сворачивает в русло катастрофы, неожиданный трагический поворот — смерть Сары на руках Джоэла — производит такой сильный эффект. А уже в следующей сцене мы увидим, как Джоэл без всяких эмоций и колебаний сбросит тело зараженного, а потому обреченного на смерть ребенка в огонь. Этот контраст красноречиво показывает развитие героя — спустя двадцать лет Джоэл превратился в очерствевшего и ожесточенного человека, а его жизнь — в циничную и беспощадную борьбу за выживание.

Вообще, прием контраста — один из ключевых для вселенной The Last of Us, в которой на фоне уничтоженной цивилизации развивается проникновенная история двух героев, а сцены кровавой жести соседствуют с душевными моментами. Именно эти эпизоды, которые вроде бы не влияют на сюжет, позволяют нам привязаться к персонажам. Трагично оборвавшаяся линия отца и дочери находит отражение в отношениях Джоэла и Элли, и если сначала они не ладят друг с другом, то постепенно совместный путь сближает героев — они шутят, откровенничают и, конечно, дружно мочат зомбаков.

Стоит отметить и прекрасный кастинг проекта. Из Педро Паскаля получился идеальный Джоэл, хотя звезда «Мандалорца» и «Нарко» признавался, что не проходил игру и пытался дистанцироваться от оригинала. Роль Элли досталась Белле Рэмси, которую мы помним как не по годам мудрую и дерзкую Лианну Мормонт из «Игры престолов». 19-летняя актриса смогла точно передать энергетику и характер своей героини, наглой пацанки, умеющей постоять за себя.

Как сериал повторяет игру и чем от нее отличается?

Его стоит смотреть тем, кто никогда не играл в The Last of Us?

Надо сразу отметить, что авторы «Одних из нас» максимально бережно следуют оригиналу, приводя фанатов The Last of Us в восторг покадрово воспроизведенными ключевыми сценами — вплоть до движения камеры, ракурсов и диалогов. К примеру, сцена гибели Сары, как и сцена с машиной, почти не отличается от оригинальной, а расширенное знакомство с девочкой позволяет нам прочувствовать этот трагический момент еще острее (в игре это обеспечивалось тем, что в прологе мы играем не за Джоэла, а за Сару — до ее смерти).

Кадр из сериала «Одни из нас» / из игры The Last of Us

Кроме того, на титрах звучит главная музыкальная тема The Last of Us — композитор Густаво Сантаолалья лишь чуть-чуть адаптировал ее для сериала. Нил Дракманн, выступивший режиссером второй серии, не отступает от концепции — в кадре то и дело возникают знакомые мизансцены: темные залы в разрушенном музее истории, усеянный трупами Капитолий и первая встреча со смертоносными щелкунами. Монстры тоже не промах — впечатляюще омерзительные, они безукоризненно воссозданы по образу и подобию своих игровых прототипов.

При этом создатели не хотели делать точную копию и без того кинематографичной игры, которую многие проходили не по одному разу. Для фанатов сериал становится расширенной версией любимого произведения, где к оригинальной атмосфере и множеству деталей добавились новые сцены, в том числе, вырезанные из игры. Например, первая серия начинается с так называемого cold open — интервью с двумя учеными на американском ток-шоу 1960-х годов, которые предсказывают распространение мутировавшего гриба. А во втором эпизоде мы узнаем, что все началось в Джакарте — на самом крупном мукомольном заводе в мире.

Кадр из сериала «Одни из нас» / из игры The Last of Us

В самом сюжете тоже наблюдаются расхождения с оригиналом. К примеру, в игре инфекция распространяется через споры, поэтому в закрытых помещениях персонажи носят респираторы. То ли создатели сериала посчитали эту идею нереалистичной, то ли Педро Паскаль так устал от постоянного ношения маски (в «Мандалорце» его герой не снимает шлем, закрывающий все лицо), но в киноверсии люди заражаются через укусы, а также усики, прорастающие изо рта. Любопытно, как это отвратительное зрелище во второй серии используется для эффектного финала — сцены, напоминающей… поцелуй смерти?

А еще действие игры начиналось в 2013 году, тогда как основная часть происходила в 2033-м. В сериале же пандемия вспыхивает на десять лет раньше, и постапокалиптическое будущее разворачивается на экране в 2023 году, что усиливает наше погружение в происходящее. Собственно говоря, именно поэтому «Одни из нас» — вполне самостоятельное произведение, уже занявшее свое место среди таких образцов жанра, как «Дорога» или «Дитя человеческое». История двух одиноких и искалеченных героев, обрастающая неожиданными подробностями и все сильнее приковывающая к экрану от эпизода к эпизоду, способна легко влюбить в себя тех, кто прежде не слышал о похождениях Джоэла и Элли и вообще никогда не держал в руках геймпад.

Почему The Last of Us стала культовой игрой?

Игра от студии Naughty Dog была уникальной для своего времени. Для создания всех героев (и даже зомби!) использовалась киношная технология motion capture, а звуковую дорожку записывали одновременно с движениями актеров, которые выкладывались на полную мощь. Так, ту самую трагическую сцену из начала игры переснимали 14 раз, и изможденный Трой Бейкер, игравший Джоэла, плакал во время и между всех дублей.

В игре довольно много жестокости, однако создатели стремились отойти от привычной для приключенческих игр «развлекательности» и «легкости» насилия к его более правдоподобному и реалистичному изображению.

Нил Дракманн и Брюс Стрейли придумали не только одновременно пугающий и восхищающий детализированный мир, но и озаботились мощной драматургией, сопроводив все это интересными техническими находками вроде специального режима «визуализации» слуха. В конечном счете «Одни из нас» оказались не просто привычным хоррором, а драмой с элементами ужасов.

Будет ли второй сезон?

Кадр из сериала «Одни из нас»