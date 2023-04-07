Карл Наргл уже 30 лет ведет собственное шоу о живописи на местном телевидении в Вермонте. Его искусство завораживает, как и его умиротворяющий голос, а сам он всегда привлекал к себе внимание женщин, особенно тех, кто работает вместе с ним. Но рейтинги канала падают, и руководство решает нанять нового художника, что сильно подрывает уверенность Карла в себе и своем таланте.

«Краски» — комедия с Оуэном Уилсоном в роли художника, в основу которого положена фигура американского преподавателя рисования и телеведущего Боба Росса.