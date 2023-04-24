Фильм «Вызов» собрал за выходные около полумиллиарда рублей

Юлия Пересильд в фильме «Вызов»

Фильм «Вызов», снятый в космосе на борту Международной космической станции (МКС), в первые выходные возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 млн рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Вторую строчку в рейтинге за прошедшие выходные занял «Джон Уик 4», который находится в российском прокате пятую неделю. Фильм собрал за прошедший уикенд 31,3 млн рублей, а за все время проката — 936,7 млн рублей.

На третьем месте оказался фильм «Мизантроп», собравший 15 млн рублей за первые выходные проката в России и странах СНГ.

Напомним, фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли вышел в широкий прокат 20 апреля. Съемки картины частично проходили в космосе, для этого съемочная группа прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. В центре сюжета — женщина-врач, которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.