Пересильд предложили дать звание Героя России

Константин Эрнст и Юлия Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Директор гильдии актеров Валерия Гущина в беседе с РИА «Новости» заявила, что предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в фильме «Вызов», снятом в космосе.

«В целом, считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», — отметила Гущина.

По ее словам, «бумага еще не оформлена», однако это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина подчеркнула, что решение пора было принять давно.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Фильм рассказывает о женщине-враче (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.