Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 октября 2021, новость

Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа

Директор заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа, в который вошли космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Комментарий прозвучал в эфире «Первого канала».

Гендиректор телеканала заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам художественного фильма «Вызов».

Новость
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Вообще безумно счастливы тем, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют.
Константин Эрнст

По словам Эрнста, кадры, отснятые на МКС, выглядят «потрясающе кинематографично». Он отметил, что во многих фильмах пытались имитировать невесомость и нахождение на орбите, но реальность оказалось совершенно другой. Медиаменеджер подчеркнул, что зрители смогут увидеть картину в ближайшее время.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Напомним, съемочная группа прилетела на МКС 5 октября для работы над игровым фильмом «Вызов» —  космической драмой режиссера Клима Шипенко. В центре сюжета — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Пересильд
Константин Эрнст
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли
Клим Шипенко
Вызов
Милохин и Медведева стали Джокером и Харли Квинн в шоу
90-летний Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов»
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд
Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Пугачева обратилась к улетающей в космос на съемки Пересильд
Стало известно, кого сыграет Пересильд в первом фильме в космосе
Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд
Ведущая «Первого канала» показала закулисье съемок новостей
Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
«Первый канал» покажет реалити-шоу о съемках фильма с Пересильд
Ведущий «Первого канала» рассказал о нападении на съемках
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре
Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Меньшова поблагодарила «Первый канал» за эфир памяти ее отца
Для Пересильд начали изготавливать скафандр для полета на МКС
Ведущая «Первого канала» собралась стать губернатором
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Ирина Пегова стала ведущей танцевального шоу на «Первом канале»
Пересильд нашли в шорт-листе кастинга первых съемок в космосе
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
Пегова и Безруков выступили на «Байконуре»
Ведущая «Первого канала» пошутила над падением в прямом эфире
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС
Стал известен диагноз упавшей в прямом эфире ведущей «Первого»
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Петров впервые показал себя в образе Есенина
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Тысячи девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС
Составлен список возможных участников «Евровидения» от России
Участника «Евровидения» от России выберут зрители
Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»
Нагиев утешил участницу «Голос. Дети» словами о «пожилой» Лободе
На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Кирилл Нагиев: «У меня почти нет выходных»
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Новые трейлеры
Бэтмен
Дублированный трейлер
Оленьи рога
Дублированный трейлер
Соколиный глаз
Трейлер (англ.)
Нежный бар
Трейлер (англ.)
Удары
Трейлер (англ., рус.суб.)
Отец Сергий
Трейлер
Черный телефон
Дублированный трейлер
Своя война
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Названы признаки и симптомы послеродового психоза Рождение ребенка — это стресс
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь