Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа, в который вошли космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Комментарий прозвучал в эфире «Первого канала».

Гендиректор телеканала заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам художественного фильма «Вызов».

Вообще безумно счастливы тем, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют. Константин Эрнст

По словам Эрнста, кадры, отснятые на МКС, выглядят «потрясающе кинематографично». Он отметил, что во многих фильмах пытались имитировать невесомость и нахождение на орбите, но реальность оказалось совершенно другой. Медиаменеджер подчеркнул, что зрители смогут увидеть картину в ближайшее время.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.