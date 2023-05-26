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Мизантроп

To Catch a Killer

20231 ч. 59 мин.драматриллердетективкриминал
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Сюжет фильма:

В новогоднюю ночь неуловимый стрелок-маньяк под гром фейерверков убивает десятки людей прямо в центре Балтимора. У главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки, и совсем скоро могут появиться новые жертвы. Ламмарк подключает к расследованию молодую талантливую полицейскую Элеанор, уже проявившую свой профессионализм и глубокое понимание характера убийцы. Вместе они должны поймать психопата и предотвратить следующую трагедию.

«Мизантроп» — детективный триллер с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном.

Режиссер
Дамиан Сифрон
В ролях
Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ралф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор, Дарси Лори, Майкл Крэм, Джоан Харт, Марк Камачо
Страна
США
Премьера
20 апреля (РФ)
26 мая (Мир)
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Трейлер
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