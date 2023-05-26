В новогоднюю ночь неуловимый стрелок-маньяк под гром фейерверков убивает десятки людей прямо в центре Балтимора. У главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки, и совсем скоро могут появиться новые жертвы. Ламмарк подключает к расследованию молодую талантливую полицейскую Элеанор, уже проявившую свой профессионализм и глубокое понимание характера убийцы. Вместе они должны поймать психопата и предотвратить следующую трагедию.

«Мизантроп» — детективный триллер с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном.