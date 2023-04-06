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6 апреля 2023, новость

Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года

Историческая драма «Жанна Дюбарри» станет для актера первой крупной работой после многолетних судебных тяжб с бывшей женой
Кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Фильм «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль 2023. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера картины назначена на первый день кинофестиваля — 16 мая. Картина расскажет об отношениях французского короля Людовика XV и его официальной фаворитки. Режиссер и сценаристка проекта французская актриса Майвенн. Она также сыграла роль возлюбленного короля. Людовика XV воплотил Джонни Депп.

Съемки проекта стартовали 26 июля 2022 года. В августе кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый снимок Джонни Деппа в роли Людовика XV.

О том, что звезда Голливуда получил роль французского короля в фильме Майвенн Ле Беско, стало известно зимой 2022 года.

Для актера это станет первой крупной работой после многолетних судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд, из-за которых он лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».

Ранее сообщалось, что Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Однако в июле 2022-го появилась информация, что актер ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов.

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Johnny Depp
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