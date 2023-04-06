Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Фильм «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль 2023. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера картины назначена на первый день кинофестиваля — 16 мая. Картина расскажет об отношениях французского короля Людовика XV и его официальной фаворитки. Режиссер и сценаристка проекта французская актриса Майвенн. Она также сыграла роль возлюбленного короля. Людовика XV воплотил Джонни Депп.

Съемки проекта стартовали 26 июля 2022 года. В августе кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый снимок Джонни Деппа в роли Людовика XV.

О том, что звезда Голливуда получил роль французского короля в фильме Майвенн Ле Беско, стало известно зимой 2022 года.

Для актера это станет первой крупной работой после многолетних судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд, из-за которых он лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».