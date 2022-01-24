Джонни Депп получил главную роль в фильме про Людовика XV

Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн Ле Беско, сообщает Variety.

Уточняется, что съемки стартуют летом 2022 года. Фильм будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Спродюсирует картину французская компания Why Not Productions. Название фильма и сюжет пока держатся в секрете.

Режиссер картины Майвенн Ле Беско также примет участие в съемках. Она сыграет графиню Жанну дю Барри — последнюю любовницу Людовика XV.

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный царствовал во Франции в течение 59 лет. Его правление считается одним из самых длительных в мировой истории.