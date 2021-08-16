Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда

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Американский актер Джонни Депп рассказал об изменившемся к нему отношении со стороны голливудских продюсеров. Об этом он высказался в интервью для The Sunday Times.

Артист порассуждал о сложившейся ситуации на примере фильма «Великий» с ним в главной роли. Отмечается, что картина до сих пор не получила дату американской премьеры.

И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Джонни Депп

Депп намекнул, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд. Говоря о суде с ней, артист подчеркнул, что ему «нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи».

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в 2016 году их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер отмечал, что ее высказывание — клевета.

2 августа стало известно, что Джонни Депп одержал победу в одном из судебных разбирательств против экс-супруги Эмбер Херд. Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство кинозвезды, который обвинял Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.