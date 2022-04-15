Узнав, что Геллерт Грин-де-Вальд готовится захватить власть над всем миром, Альбус Дамблдор просит Ньюта Саламандера помочь остановить темного волшебника. Магозоологу предстоит возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря, встретиться со старыми и укротить новых магических существ и сразиться со сторонниками Грин-де-Вальда. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?