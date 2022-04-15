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Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

2022приключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Узнав, что Геллерт Грин-де-Вальд готовится захватить власть над всем миром, Альбус Дамблдор просит Ньюта Саламандера помочь остановить темного волшебника. Магозоологу предстоит возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря, встретиться со старыми и укротить новых магических существ и сразиться со сторонниками Грин-де-Вальда. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?

Режиссер
Дэвид Йейтс
В ролях
Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Дэн Фоглер, Джессика Уильямс, Александр Кузнецов, Каллум Тернер, Оливер Мазуччи, Поппи Корби-Туч, Ричард Койл, Виктория Йетс
Страна
США
Премьера
7 апреля 2022 (РФ)
15 апреля 2022 (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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