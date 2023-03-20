Уехавший из России Назаров сыграл первый спектакль в Израиле

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова | Источник: PersonaStars

Артист Дмитрий Назаров 19 марта провел первое выступление в израильском городе Нетания. Он предстал на сцене вместе с женой Ольгой Васильевой-Назаровой. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Как отмечает «Вечерний курьер», артисты читали стихи и басни на сцене. Это первое выступление Назаровых после эмиграции из России.