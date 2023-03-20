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20 марта 2023, новость

Уехавший из России Назаров сыграл первый спектакль в Израиле

Артист вместе с супругой читал стихи и басни на сцене
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова | Источник: PersonaStars

Артист Дмитрий Назаров 19 марта провел первое выступление в израильском городе Нетания. Он предстал на сцене вместе с женой Ольгой Васильевой-Назаровой. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Как отмечает «Вечерний курьер», артисты читали стихи и басни на сцене. Это первое выступление Назаровых после эмиграции из России.

В середине января Назарова уволили из МХТ имени Чехова. Звезда «Кухни» признался, что после случившегося всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему. Сейчас актер вместе с женой живет во Франции.

Напомним, ранее ролей в театре «Современник» лишилась Лия Ахеджакова. Позже сообщалось, что она выступит за рубежом.

Среди артистов, уехавших из страны после начала специальной военной операции на Украине, также Чулпан Хаматова, спектакль с которой ранее отменили в Новом Рижском театре, и Анатолий Белый, жаловавшийся на «потоки ненависти из России».

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