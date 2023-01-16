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16 января 2023, новость

МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым

Руководство театра уволило 65-летнего актера и его супругу Ольгу Васильеву
Ольга Васильева и Дмитрий Назаров

В Московском художественном театре имени Антона Чехова отменили постановку «Лес». Об этом сообщается на сайте театра.

«Обращаем ваше внимание: 21 января на Основной сцене вместо спектакля "Лес" будет сыгран спектакль "№ 13D"», — говорится в сообщении. В постановке «Лес» главную роль играл Дмитрий Назаров.

Ранее сообщалось, что руководство МХТ им. Чехова уволило 65-летнего Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания артиста и критика спецоперации.

Отмечалось, что художественный руководитель театра Константин Хабенский «попытался вразумить» Назарова до вынесения категоричного решения. Однако в одном из интервью артист «откровенно поливал грязью Россию», что повлияло на решение худрука.

Дмитрий Назаров был принят в труппу МХТ им. Чехова в 2002 году. Также снимался в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль шеф-повара в сериале «Кухня».

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