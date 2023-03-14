Анатолий Белый пожаловался на «жуткие потоки ненависти из России»

Покинувший Россию актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в свой адрес. Его слова цитирует StarHit.
«Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой», — поделился артист. Белый утверждает, что намерен взять себя в руки и «идти вперед».
Актер признался, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. «Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное», — говорит он.
Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года.
Ранее сообщалось, что Белый исполнит главную роль в спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», премьера которого состоялась 8 марта на площадке Ennis Auditorium в Тель-Авиве. В постановке приняли участие и другие актеры, покинувшие Россию, в том числе Семен Штейнберг («Гоголь-центр») и Полина Пахомова («Современник»).