Анатолий Белый пожаловался на «жуткие потоки ненависти из России»

Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Покинувший Россию актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в свой адрес. Его слова цитирует StarHit.

«Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой», — поделился артист. Белый утверждает, что намерен взять себя в руки и «идти вперед».

Актер признался, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. «Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное», — говорит он.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года.