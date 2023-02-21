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21 февраля 2023, новость

Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»

Актриса примет участие в постановке «Мой внук Вениамин»
Лия Ахеджакова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лия Ахеджакова 16 и 17 марта выступит в столице Кипра Лимассол с постановкой «Мой внук Вениамин».

«Мой внук Вениамин» – удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту», — гласит описание спектакля.

Помимо Ахеджаковой в постановке сыграют актеры Александра Ислентьева, Надежда Лумпова, Глеб Пускепалис, режиссером выступила Марфа Горвиц. Цены на билеты варьируются от €49 до €149.

Напомним, ранее театр «Современник» убрал из репертуара спектакль «Игра в джин» с участием Лии Ахеджаковой. Актриса призналась, что расплакалась после этих новостей. 

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