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9 февраля 2023, новость

Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля

Театр «Современник» убрал из репертуара спектакль «Игра в джин» с участием актрисы
Лия Ахеджакова | Источник: Алексей Молчановский

Народный артист России Олег Басилашвили в беседе с НСН поддержал Лию Ахеджакову, которую сняли с роли в театре «Современник».

«Я считаю, что это полнейшее безобразие! Отмененный спектакль "Игра в джин" очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может, кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело!» — прокомментировал актер происходящее. Басилашвили заявил, что готов подписать письмо в защиту Ахеджаковой.

«Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в "Современнике"? Это ее единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией», — считает артист.

Театр «Современник» убрал из репертуара спектакль «Игра в джин» с участием Лии Ахеджаковой. Актриса призналась, что расплакалась после этих новостей.

Отметим, что «Игра в джин» — не первый отмененный спектакль с участием Ахеджаковой: в октябре 2022 года «Современник» убрал из репертуара постановку «Первый хлеб», который подвергся критике из-за «нецензурной лексики».

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