В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой «Гоголь. Натюрморт». Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает», — гласит сообщение.

Премьера спектакля была запланирована на 28 февраля, спектакли должны были состояться 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Зрителям вернут деньги за билеты. В актерский состав постановки, помимо Хаматовой, входили латвийские актеры Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Напомним, весной 2022-го Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда.

В конце ноября стало известно, что она стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором исполняет главную роль. В январе в одном из интервью актриса заявила, что хочет побыстрее завершить актерскую карьеру, потому что жалеет о выбранной профессии.