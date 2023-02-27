Наверх
27 февраля 2023, новость

В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой

Как сообщили в театре, постановка отменена из-за «творческой неудачи»
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой «Гоголь. Натюрморт». Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает», — гласит сообщение.

Премьера спектакля была запланирована на 28 февраля, спектакли должны были состояться 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Зрителям вернут деньги за билеты. В актерский состав постановки, помимо Хаматовой, входили латвийские актеры Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Напомним, весной 2022-го Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда. 

В конце ноября стало известно, что она стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором исполняет главную роль. В январе в одном из интервью актриса заявила, что хочет побыстрее завершить актерскую карьеру, потому что жалеет о выбранной профессии.

В одном из недавних интервью Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Чулпан Хаматова
Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»
Хабенский учредил премию Художественного театра
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой
Иван Ургант выпустил новую песню
Роман Мадянов ушел из театра Маяковского
Депутат нейросетью заменила Брыльску в «Иронии судьбы» на Талызину
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции
Директор «Ленкома» рассказал, кто может заменить Инну Чурикову
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Хаматова получила роль в новом спектакле рижского театра
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
Чулпан Хаматова захотела побыстрее завершить актерскую карьеру
Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Асмус представила театральное шоу со своим участием
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Богомолов появился на публике после отъезда Собчак
Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова из театра Табакова
Актриса Анна Большова вернулась к работе после смертельного ДТП
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
«Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой
Водонаева предположила, что Собчак в Израиле для съемок программы с Пугачевой
Актер сериала «След» отправился на спецоперацию
Никита Пресняков ответил на сообщения о своей мобилизации
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
Новые трейлеры
Бюро магических услуг
Дублированный трейлер
О моем отце
Трейлер (англ.)
Экзорцист Папы
Трейлер (англ.)
Кармен
Тизер-трейлер (исп., англ.суб.)
Кукольник
Трейлер
Дети кукурузы
Дублированный трейлер
Бостонский душитель
Трейлер (англ.)
Тень и кость
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь