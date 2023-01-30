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30 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Климова, Зудина, Янковский: все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»

Смотрите фоторепортаж с красной дорожки и церемонии вручения национальной кинопремии
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В Москве в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел 2023».

По красной дорожке прошли гости мероприятия: Лянка Грыу, Марина Зудина, Екатерина Климова, Александр Горбатов, Наталья Бардо, Анна Снаткина, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Егор Бероев и Ксения Алферова, Ольга Серябкина, Елизавета Моряк, Анар Халилов, Дарья Калмыкова, Матвей Лыков, Татьяна Лютаева и многие другие кинозвезды.

Главный приз

Наибольшее число номинаций на премию «Золотой орел» и победу в пяти из них получила картина режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира». Помимо главного приза — за лучший фильм, — ленту наградили за лучшую мужскую роль (в этой номинации был отмечен Иван Янковский), лучшую операторскую работу, лучшую музыку к фильму и за режиссерскую работу.

Награды из рук ведущих Дарьи Златопольской и Алексея Гуськова получила съемочная группа во главе с режиссером. Его цитирует ТАСС:

Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине.
Алексей Сидоров

Лучшие актеры

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Победу в актерской номинации, помимо Ивана Янковского за главную роль в «Чемпионе мира», одержала также Ирина Старшенбаум (за главную женскую роль в фильме Петра Тодоровского-мл. «Здоровый человек»).

«Я не буду лукавить и врать, что это была, наверное, одна из сложнейших ролей, которые я играл. <…> Это было дико больно, но в то же время это дало мне дикий стержень сейчас стоять на этой сцене», — приводит слова Янковского ТАСС. Актер также отметил, что именно на съемках этого фильма познакомился со своей женой Дианой Пожарской, и посвятил победу сестре Елизавете Янковской.

За лучшие работы второго плана наградили Дарью Балабанову («Здоровый человек») и Евгения МироноваСердце пармы»).

Сериальные награды

Лучшим сериалом онлайн-платформ был назван проект «Художник», ранее ставший лучшим российским сериалом по итогам 2022 года. В номинации «Лучший телевизионный сериал» награду получил многосерийный детектив Нурбека Эгена «Алиби» с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой в главных ролях.

Кроме того, в 2023 году в число номинаций была добавлена категория «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала». Победителями в ней стали Анна МихалковаАлиса не может ждать») и Никита ЕфремовНулевой пациент»).

Лучшими исполнителями мужской и женской ролей на телевидении стали Юлия ХлынинаЕлизавета») и Евгений Стычкин («Алиби»).

Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, присуждается с 2002 года. Ежегодно посещающий церемонию Никита Михалков в этом году пропустил мероприятие: режиссер был госпитализирован в начале января и смог покинуть лечебное учреждение лишь спустя несколько недель.

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Чемпион мира
Дарья Калмыкова
Наталья Бардо
Анна Михалкова
Диана Пожарская
Diana Pozharskaya
Петр Тодоровский-мл.
Нулевой пациент
Здоровый человек
Марина Зудина
Дарья Балабанова
Елена Лядова
Владимир Вдовиченков
Светлана Дружинина
Никита Ефремов
Наталья Белохвостикова
Екатерина Климова
Сердце пармы
Алексей Сидоров
Алиби
Алиса не может ждать
Алексей Гуськов
Анар Халилов
Евгений Миронов
Анна Снаткина
Ксения Алферова
Елизавета Моряк
Иван Янковский
Елизавета Янковская
Карен Шахназаров
Алексей Учитель
Анатолий Мукасей
Александр Горбатов
Александра Урсуляк
Елизавета
Евгений Стычкин
Лянка Грыу
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