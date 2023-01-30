Климова, Зудина, Янковский: все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»

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В Москве в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел 2023».

Главный приз

Наибольшее число номинаций на премию «Золотой орел» и победу в пяти из них получила картина режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира». Помимо главного приза — за лучший фильм, — ленту наградили за лучшую мужскую роль (в этой номинации был отмечен Иван Янковский), лучшую операторскую работу, лучшую музыку к фильму и за режиссерскую работу.

Награды из рук ведущих Дарьи Златопольской и Алексея Гуськова получила съемочная группа во главе с режиссером. Его цитирует ТАСС:

Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине. Алексей Сидоров

Лучшие актеры

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Победу в актерской номинации, помимо Ивана Янковского за главную роль в «Чемпионе мира», одержала также Ирина Старшенбаум (за главную женскую роль в фильме Петра Тодоровского-мл. «Здоровый человек»).

«Я не буду лукавить и врать, что это была, наверное, одна из сложнейших ролей, которые я играл. <…> Это было дико больно, но в то же время это дало мне дикий стержень сейчас стоять на этой сцене», — приводит слова Янковского ТАСС. Актер также отметил, что именно на съемках этого фильма познакомился со своей женой Дианой Пожарской, и посвятил победу сестре Елизавете Янковской.

За лучшие работы второго плана наградили Дарью Балабанову («Здоровый человек») и Евгения Миронова («Сердце пармы»).

Сериальные награды

Лучшими исполнителями мужской и женской ролей на телевидении стали Юлия Хлынина («Елизавета») и Евгений Стычкин («Алиби»).