Климова, Зудина, Янковский: все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»

В Москве в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел 2023».
По красной дорожке прошли гости мероприятия: Лянка Грыу, Марина Зудина, Екатерина Климова, Александр Горбатов, Наталья Бардо, Анна Снаткина, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Егор Бероев и Ксения Алферова, Ольга Серябкина, Елизавета Моряк, Анар Халилов, Дарья Калмыкова, Матвей Лыков, Татьяна Лютаева и многие другие кинозвезды.
Главный приз
Наибольшее число номинаций на премию «Золотой орел» и победу в пяти из них получила картина режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира». Помимо главного приза — за лучший фильм, — ленту наградили за лучшую мужскую роль (в этой номинации был отмечен Иван Янковский), лучшую операторскую работу, лучшую музыку к фильму и за режиссерскую работу.
Награды из рук ведущих Дарьи Златопольской и Алексея Гуськова получила съемочная группа во главе с режиссером. Его цитирует ТАСС:
Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине.
Лучшие актеры
Победу в актерской номинации, помимо Ивана Янковского за главную роль в «Чемпионе мира», одержала также Ирина Старшенбаум (за главную женскую роль в фильме Петра Тодоровского-мл. «Здоровый человек»).
«Я не буду лукавить и врать, что это была, наверное, одна из сложнейших ролей, которые я играл. <…> Это было дико больно, но в то же время это дало мне дикий стержень сейчас стоять на этой сцене», — приводит слова Янковского ТАСС. Актер также отметил, что именно на съемках этого фильма познакомился со своей женой Дианой Пожарской, и посвятил победу сестре Елизавете Янковской.
За лучшие работы второго плана наградили Дарью Балабанову («Здоровый человек») и Евгения Миронова («Сердце пармы»).
Сериальные награды
Лучшим сериалом онлайн-платформ был назван проект «Художник», ранее ставший лучшим российским сериалом по итогам 2022 года. В номинации «Лучший телевизионный сериал» награду получил многосерийный детектив Нурбека Эгена «Алиби» с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой в главных ролях.
Кроме того, в 2023 году в число номинаций была добавлена категория «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала». Победителями в ней стали Анна Михалкова («Алиса не может ждать») и Никита Ефремов («Нулевой пациент»).
Лучшими исполнителями мужской и женской ролей на телевидении стали Юлия Хлынина («Елизавета») и Евгений Стычкин («Алиби»).
Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, присуждается с 2002 года. Ежегодно посещающий церемонию Никита Михалков в этом году пропустил мероприятие: режиссер был госпитализирован в начале января и смог покинуть лечебное учреждение лишь спустя несколько недель.