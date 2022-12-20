Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

1

Лучший российский фильм — «1941. Крылья над Берлином»

Нечасто зрелищное кино может похвастаться душевностью, ничем не уступающей качественным спецэффектам и масштабу постановки. Лента «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, автора военного хита «Калашников», — как раз такой редкий пример. Неудивительно, что экшен-драма о настоящих героях с человеческим лицом нашла отклик у зрителей и, благодаря их высоким оценкам, стала лучшим российским фильмом года.

Скрупулезная реконструкция легендарного, но при этом малоизвестного эпизода Великой Отечественной войны превратилась в захватывающую историю, рассказанную с уважением к прошлому и реальным персонажам. Одного из них, к слову, воплотил Сергей Пускепалис — съемки в фильме стали одними из последних в жизни актера, трагически погибшего осенью.

Режиссер поделился с Кино Mail.ru воспоминаниями о работе над картиной:

Для меня важна аутентичность в кино. И мы старались сделать правдивую историю, рассказать этот малоизвестный факт начала ВОВ о том, что, оказывается, еще в 1941 году наши самолеты впервые смогли долететь до Берлина. И, наверное, эта часть истории зрителю понравилась. Мне кажется, мы сделали достаточно качественную картину и с точки зрения визуального восприятия, и с точки зрения отсутствия какого-то пафоса, напускного патриотизма, что ли. Думаю, честность, актерская игра, характеры, зрелищность зрителя так или иначе привлекли. Константин Буслов

Топ-5 российских фильмов года по оценкам зрителей:

2

Лучший зарубежный фильм — «Анчартед: На картах не значится»

Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Том Холланд в непривычном амплуа эдакого Индианы Джонса, Антонио Бандерас в роли эффектного злодея, воздушные сражения пиратских судов и другие приключения на грани фантастики – фильм о поиске сокровищ от режиссера Рубена Фляйшера и сам стал настоящей драгоценностью в отечественном прокате. После того, как крупные зарубежные студии оборвали связь с Россией, экранизация популярной видеоигры Uncharted оказалась последней ниточкой из большого Голливуда, за которую кинотеатры отчаянно цеплялись еще несколько месяцев после февральской премьеры. Это позволило ленте собрать впечатляющую кассу в полтора миллиарда рублей, а зрители получили редкую отныне возможность прокатиться на американских киногорках такого масштаба.

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Лучший российский сериал — «Художник»

Александр Горбатов в сериале «Художник» | Источник: Алексей Молчановский

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4

Лучший зарубежный сериал — «Дом Дракона»

Достойный преемник «Игры престолов» погрузил нас в лучшие и кровавые времена дома Таргариенов, предков белокурой Дейенерис, и стал одним из самых больших сюрпризов киногода. Сценаристы нашли миллион и один способ увлечь не только лояльных фанатов фэнтези-саги, но и скептиков. Так что следить за политическими интригами внутри одной династии оказалось не менее занимательно, чем за войнами кланов. А копилку с самыми неоднозначными сериальными персонажами, в мотивах которых просто так не разобраться, пополнил порочный и одновременно уязвимый Деймон (Мэтт Смит), на протяжении первого сезона лихо балансирующий между зрительской ненавистью и симпатией.

Топ-5 зарубежных сериалов года

5

Лучший новый сезон сериала — «Эпидемия», второй сезон

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Съемки второго сезона сериала «Эпидемия» в Карелии

Мир «Эпидемии 2» по-прежнему полон опасностей и хтони, а герои все глубже погружаются в хаос не только внешний, но и внутренний. Никто из тех, кто всматривался в эту бездну, не остался прежним. А некоторым и вовсе не удалось унести ноги. В общем, несмотря на то, что в режиссерском кресле Павла Костомарова заменил Дмитрий Тюрин, сериал остался таким же беспощадным, захватывающим и экстремальным. За что и оказался в нашем рейтинге лучших из лучших.

6

Самый популярный сериал — «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Сладкий как лукум, приятно-горький как крепко заваренный чай, турецкий телехит двухлетней выдержки (у себя на родине он вышел аж в 2020-м) дождался своего звездного часа в России на фоне оттока американских стримингов и возрастающей популярности азиатских и восточных сериалов. Вроде бы классическая для мыльных опер фабула «от ненависти до любви» подана в «ПВМД» (как сокращенно называют сериал поклонницы) с такой экспрессией, с таким сочным колоритом и нешуточными страстями, что в водоворот непростых отношений сумасбродной цветочницы-красавицы Эды и строгого архитектора Серкана затянуло всех без исключения, от пенсионерок до студенток. «Постучись в мою дверь», бесспорно, — главное сериальное guilty pleasure (удовольствие, в котором стыдно признаться, — прим.) года, вожделенное при любых обстоятельствах, погоде и настроении.

7

Актриса года — Светлана Иванова

Светлана Иванова | Источник: Алексей Молчановский

В начале года в интервью для Кино Mail.ru Светлана пообещала удивить всех ролями, в которых мы ее не узнаем, и «поменять собственное представление о себе и представление зрителя об артистке Ивановой». Сказано — сделано! Для главной роли в противоречивом и провокационном «Обоюдном согласии» Валерии Гай Германики актриса вышла за рамки привычного амплуа «девушки трудной судьбы» и создала пронзительной силы образ, словно содрав с себя все лишнее. В нашумевшем «Монастыре» перевоплотилась в жесткую, умеющую зарабатывать деньги дамочку из 90-х и одновременно почти дьяволицу. Но и о «классической Светлане Ивановой», которую обожает зритель, не забыла: вернулась в новых сезонах «Триггера» и «Теста на беременность». Пять баллов Свете за умение меняться до неузнаваемости и при этом оставаться собой!

Круто, что зрители увидели меня разной. Может быть, кто-то увидел меня такой, какой не думал вообще увидеть. Это тоже часть моего плана по исполнению своих актерских мечт. Я очень надеюсь, что будут еще такие истории, потому что есть еще много дорог, которыми я не ходила, и мне нравится ходить в неизвестное, это очень интересный опыт. И признание, которое на этом пути случается, мне показывает, что, наверное, я все делаю правильно. Светлана Иванова

8

Актер года — Никита Ефремов

Никита Ефремов | Источник: Алексей Молчановский

Для 34-летнего представителя именитой актерской династии 2022 год стал прорывным, дав еще больше возможностей раскрыться творчески. А мы и не против, и хотим даже больше двойственных сложных характеров в его исполнении.

Никита Ефремов и раньше не стремился играть хорошего парня, разве что «Хорошего человека», да и тот оказался серийным убийцей. В этом году же буквально каждый его персонаж — неожиданнее и неоднозначнее другого. Вот он тонко прописывает образ московского ученого-сноба, докопавшегося до причин возникновения ВИЧ-эпидемии в Советском Союзе («Нулевой пациент»). А вот перевоплощается в нервного и талантливого айтишника, свернувшего на путь криминала, в «Оффлайне». До жути реалистично играет тихого домашнего агрессора в пронзительных «Сестрах». И в то же время вновь дарит свой голос, такой уютный и уже родной, Ивану Царевичу, столь полюбившемуся и детям, и взрослым.

«Мне достаются роли, которые отвечают моим внутренним запросам», — заявляет Никита. И с неподдельным удовольствием рассказывает о будущем образе, в котором даже внешне становится абсолютно неузнаваемым, — крупного во всех смыслах чиновника из обновленных «Содержанок».

О неоднозначности своих персонажей актер рассуждает с завидной рассудительностью:

Я придерживаюсь вот этой фразы из «Мастера и Маргариты»: злых людей нет, есть люди несчастливые. И для меня как для актера важно смотреть и разбирать, почему сложилось такое несчастье, почему мой персонаж такой. Плюс, конечно, я понимаю, что одна из моих задач – показать, как не надо. А вторые две – помочь зрителям безопасно прожить свои чувства и начать диалог на какие-то темы, на которые, может быть, мы не очень хотим говорить. Никита Ефремов

Для самого себя артист находит комфорт в спорте и отдыхе: «Важно заботиться о себе, уметь правильно отдыхать — баня, занятия спортом, что-то еще, чего в этом году в моей жизни стало гораздо больше. Мне важно уделять этому время, чтобы быть в тонусе, в каком-то ресурсе». Подписываемся под каждым словом!

9

Трудоголик года — Павел Прилучный

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Пока все неотрывно следили за насыщенной личной жизнью 35-летнего Павла Прилучного, мы, в свою очередь, внимательно наблюдали за его профессиональными успехами и, узнавая об очередном новом проекте с участием актера, поражались такой трудоспособности. Загибайте пальцы! За 2022-й с ним вышли: комедийный сериал «Предпоследняя инстанция», где у Прилучного сложился уютный дуэт с Ириной Розановой, нашумевшая и провокационная «Жизнь по вызову», мистические «Сны», комичные «Любовники», где его герой проходит терапию после неудачных отношений с женщинами, и, наконец, монотриллер «Слон», в котором Павел и вовсе единственный актер в кадре. И это не говоря о прославившем его 8 лет назад «Мажоре», который продолжает стабильно выходить новыми порциями — четвертый сезон позади, полнометражные приключения в Сочи — на подступах.

О столь выдающихся результатах актер отзывается со скромностью — говорит, что просто очень любит свою работу, добавляя: «Если проекты с моим участием нравятся зрителям, это только доказывает, что я все делаю правильно». А на вопрос о том, какая из ролей далась ему сложнее всего, признается:

Наверное, сложнее всего были съемки в монофильме «Слон», потому что там такая история, которую так или иначе прокручиваешь через себя. Когда болеет ребенок – не знаю, что еще может с этим сравниться, какая еще боль. Поэтому «Слон» морально был тяжелым проектом для меня. Павел Прилучный

О грядущих проектах Павла пока известно не так много, однако он обещает: «Дальше будет только интереснее». Что ж, с нетерпением ждем!

10

Имя года — Серкан Болат

Керем Бюрсин в образе Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь»

Один мудрец сказал, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая. К счастью, когда прикрылась условная дверь с голливудскими красавчиками (только отмена долгожданного «Бэтмена» с Паттинсоном чего стоила!), в наш мир стремительно ворвался загадочный и харизматичный Серкан Болат, заменив российским зрительницам всех прочих заграничных кумиров. Главного героя турецкого сериала-хита «Постучись в мою дверь» воплотил Керем Бюрсин, а его реальный роман (правда, краткосрочный) с актрисой Ханде Эрчел, исполнившей Эду Йылдыз, еще сильнее подогревал интерес к проекту. И если у турецких сериалов и раньше было немало поклонниц в России, то теперь стало на порядок больше, и не в последнюю очередь благодаря экранному Серкану и его фирменной лукавой улыбке. Вот такая переориентация на Восток.

11

Символ года — «Брат»

Сергей Бодров-мл. в образе Данилы Багрова

Одним из якорей для расшатанной разными событиями культурной жизни страны послужило творчество Алексея Балабанова, и главным образом речь, конечно, о фильме «Брат». 25-летний юбилей картины отмечали с размахом — от грандиозной выставки-путешествия по балабановскому миру в Петербурге, пронзительной документалки Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» до коллекции одежды и комиксов про Данилу Багрова.

«Балабановщина» прочно проникла в нашу жизнь – в последние годы 90-е красной нитью проходят сквозь фильмы молодых российских авторов, а порой и вовсе кажется, что приметы той эпохи возвратились в нашу реальность. Давно так явственно не ощущался запрос на народного героя – такого же близкого, каким четверть века назад стал для всех персонаж, воплощенный Сергеем Бодровым-мл. Вернувшийся с войны солдат, неустроенный в жизни, Багров стал защитником слабых и олицетворением силы, которая, как известно, в правде. Жаль только, что на вопрос, а в чем же правда, Данила уже не ответит.

12

Разочарование года — Marvel

Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Исход супергероев из российских кинотеатров стал для многих ударом, но печаль года быстро сменилась разочарованием года, когда стало ясно — Marvel уже не тот. Практически все фильмы и сериалы студии, вышедшие в 2022-м, были безжалостно обруганы публикой и/или опозорились в прокате. В погоне за красивой картинкой, навязчивым заигрыванием с фанатами и желанием отработать «правильную» мировую повестку потерялись по-настоящему трогательные, живые истории и яркие характеры. Могучие и давно зарекомендовавшие себя Тор и Доктор Стрэндж в свежих сольниках превратились из супергероев в скверно шутящих паяцев, а новые персонажи «Мисс Марвел», «Черной Пантеры» и «Женщины-Халка» получились не настолько выразительными, чтобы заменить прежних кумиров. Лишь магический сериал-головоломка «Лунный рыцарь» вызвал некоторое любопытство, но и тот почти целиком держится на обаянии и блестящей актерской игре Оскара Айзека.

Хочется верить, что вместе с 2022-м закончится этот неуклюжий и затянувшийся переход Киновселенной в Мультивселенную, и в будущем Marvel вновь заставит сердца зрителей биться учащенно.

13

Кинопротивостояние года — «Дом Дракона» vs «Властелин колец: Кольца власти»

Этой осенью нам повезло наблюдать редчайшее явление в природе: битву приквелов-титанов. Ожидаемые миллионами зрителей, баснословно дорогие фэнтези-сериалы вышли почти одновременно и стали причиной яростных интернет-препирательств. Проект Amazon встречали с опаской, все-таки культовая трилогия Питера Джексона — тот идеальный образец, который было бы стыдно испортить чем-то новым. Драму HBO приветствовали с большими надеждами, предполагая, что «Дом Дракона» реабилитирует слабоватый финал «Игры престолов».

При этом сериалы, на самом-то деле, мало что объединяет, кроме жанра фэнтези. Живописные, но громоздкие «Кольца власти» дарят уютное, почти книжное погружение в сказку, в которой временами хоть и творится что-то страшное, но можно чувствовать себя в полной безопасности. А наполненный страстями и кровавыми разборками белокурых диктаторов Таргариенов «Дом Дракона» заставляет нервничать и кусать губы от напряжения. Что ж, как бы мы ни мечтали о спокойствии, иногда свалиться в змеиное гнездо заманчивее, чем отправиться в длительное путешествие — пусть и по безумно красивому миру.

14

Камбэк, или Дождались года — «Аватар 2»

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

15

Реалити-шоу года — суд Джонни Деппа и Эмбер Херд

Трансляции из зала суда, где на протяжении нескольких недель слушалось дело мистера Деппа против его бывшей жены, стали для миллионов зрителей по всему миру главной мыльной оперой, тру-крайм-сериалом, стендап- и реалити-шоу в одном флаконе. Горючие слезы Эмбер, саркастичные реплики Джонни, ожидание свидетельских показаний Илона Маска и Джеймса Франко – и все это в прямом эфире! Даже то, ради чего, казалось бы, все собрались – решение суда, – отошло на второй план: настолько увлекательным оказался сам процесс.

Впрочем, и финал этого грандиозного шоу не разочаровал. Доброе имя Джонни Деппа восстановлено, поговаривают, что даже Disney, в числе первых «отменивший» артиста, уже вовсю ведет с ним переговоры о возвращении к роли Джека Воробья. С другой стороны, и Эмбер Херд не намерена останавливаться в своей борьбе. Ждем второй сезон?

PS: Танец года — «Уэнсдэй»

Главный мем и он же главный подниматель настроения под конец этого года — чудаковатый танец самой хмурой представительницы семейки Аддамс в исполнении восходящей звезды Дженны Ортеги. Сцена стала едва ли не хитовее самого сериала и бешено завирусилась в сети — пародии на Уэнсдэй не сделал только ленивый, от Клавы Коки до Леди Гаги. Повторять рекомендуется!