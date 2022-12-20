Наверх
20 декабря 2022, статьяОбзоры

Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Кино Mail.ru представляет большой зрительский рейтинг лучших кинопроектов 2022, основываясь на оценках и активностях своих читателей, и называет лидеров в 15 номинациях — от фильмов и сериалов до разочарований и противостояний года
1

Лучший российский фильм — «1941. Крылья над Берлином»

Нечасто зрелищное кино может похвастаться душевностью, ничем не уступающей качественным спецэффектам и масштабу постановки. Лента «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, автора военного хита «Калашников», — как раз такой редкий пример. Неудивительно, что экшен-драма о настоящих героях с человеческим лицом нашла отклик у зрителей и, благодаря их высоким оценкам, стала лучшим российским фильмом года.

Скрупулезная реконструкция легендарного, но при этом малоизвестного эпизода Великой Отечественной войны превратилась в захватывающую историю, рассказанную с уважением к прошлому и реальным персонажам. Одного из них, к слову, воплотил Сергей Пускепалис — съемки в фильме стали одними из последних в жизни актера, трагически погибшего осенью.

Режиссер поделился с Кино Mail.ru воспоминаниями о работе над картиной:

Для меня важна аутентичность в кино. И мы старались сделать правдивую историю, рассказать этот малоизвестный факт начала ВОВ о том, что, оказывается, еще в 1941 году наши самолеты впервые смогли долететь до Берлина. И, наверное, эта часть истории зрителю понравилась. Мне кажется, мы сделали достаточно качественную картину и с точки зрения визуального восприятия, и с точки зрения отсутствия какого-то пафоса, напускного патриотизма, что ли. Думаю, честность, актерская игра, характеры, зрелищность зрителя так или иначе привлекли.
Константин Буслов

Топ-5 российских фильмов года по оценкам зрителей:

1. «1941. Крылья над Берлином»
2. «Чемпион мира»
3. «Одна»
4. «Молодой человек»
5. «Непослушник»

2

Лучший зарубежный фильм — «Анчартед: На картах не значится»

Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Том Холланд в непривычном амплуа эдакого Индианы Джонса, Антонио Бандерас в роли эффектного злодея, воздушные сражения пиратских судов и другие приключения на грани фантастики – фильм о поиске сокровищ от режиссера Рубена Фляйшера и сам стал настоящей драгоценностью в отечественном прокате. После того, как крупные зарубежные студии оборвали связь с Россией, экранизация популярной видеоигры Uncharted оказалась последней ниточкой из большого Голливуда, за которую кинотеатры отчаянно цеплялись еще несколько месяцев после февральской премьеры. Это позволило ленте собрать впечатляющую кассу в полтора миллиарда рублей, а зрители получили редкую отныне возможность прокатиться на американских киногорках такого масштаба.

Топ-5 зарубежных фильмов года:

1. «Анчартед: На картах не значится»
2. «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия»
3. «Лулу и Бриггс»
4. «Морбиус»
5. «Бэтмен»

3

Лучший российский сериал — «Художник»

Александр Горбатов в сериале «Художник» | Источник: Алексей Молчановский

Атмосферный ретро-детектив от режиссера «Годунова» и «Золотой Орды» Тимура Алпатова удерживал интерес зрителей сложносоставной детективной интригой, напряженной и неожиданной развязкой, умелым жонглированием жанрами и, конечно, звездным кастом: от Андрея Смолякова и Марины Александровой до Александра Горбатова и Дарьи Урсуляк. В итоге проект обошел всех конкурентов в рейтинге самых высоко оцененных публикой отечественных сериалов. Увидеть эксклюзивные кадры со съемок «Художника» и почитать интервью с создателями можно в нашем специальном проекте.

Топ-5 российских сериалов года:

1. «Художник»
2. «Начальник разведки»
3. «Нулевой пациент»
4. «И снова здравствуйте!»
5. «Капельник»

Главные российские сериалы 2022: выбор зрителей
4

Лучший зарубежный сериал — «Дом Дракона»

Достойный преемник «Игры престолов» погрузил нас в лучшие и кровавые времена дома Таргариенов, предков белокурой Дейенерис, и стал одним из самых больших сюрпризов киногода. Сценаристы нашли миллион и один способ увлечь не только лояльных фанатов фэнтези-саги, но и скептиков. Так что следить за политическими интригами внутри одной династии оказалось не менее занимательно, чем за войнами кланов. А копилку с самыми неоднозначными сериальными персонажами, в мотивах которых просто так не разобраться, пополнил порочный и одновременно уязвимый Деймон (Мэтт Смит), на протяжении первого сезона лихо балансирующий между зрительской ненавистью и симпатией. 

Трон, кинжал, драконьи яйца: что объединяет «Дом Дракона» и «Игру престолов»

Топ-5 зарубежных сериалов года

1. «Дом Дракона»
2. «Черная птица»
3. Halo
4. «Извне»
5. «Миротворец»

5

Лучший новый сезон сериала — «Эпидемия», второй сезон

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Съемки второго сезона сериала «Эпидемия» в Карелии

В этом году зрители дождались продолжений многих громких проектов, от «Триггера» и «Игры на выживание» до «Очень странных дел» и «Короны», но наш постапокалипсис, проверяющий на прочность хмурых русских, оказался роднее и понятнее. Кроме того, круг выживших расширился, пополнившись притягательным героем Юры Борисова — между прочим, самого популярного актера 2021 по версии Кино Mail.ru. 

Мир «Эпидемии 2» по-прежнему полон опасностей и хтони, а герои все глубже погружаются в хаос не только внешний, но и внутренний. Никто из тех, кто всматривался в эту бездну, не остался прежним. А некоторым и вовсе не удалось унести ноги. В общем, несмотря на то, что в режиссерском кресле Павла Костомарова заменил Дмитрий Тюрин, сериал остался таким же беспощадным, захватывающим и экстремальным. За что и оказался в нашем рейтинге лучших из лучших.

Кяро, Борисов и олени: как проходили съемки «Эпидемии 2»
6

Самый популярный сериал — «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Сладкий как лукум, приятно-горький как крепко заваренный чай, турецкий телехит двухлетней выдержки (у себя на родине он вышел аж в 2020-м) дождался своего звездного часа в России на фоне оттока американских стримингов и возрастающей популярности азиатских и восточных сериалов. Вроде бы классическая для мыльных опер фабула «от ненависти до любви» подана в «ПВМД» (как сокращенно называют сериал поклонницы) с такой экспрессией, с таким сочным колоритом и нешуточными страстями, что в водоворот непростых отношений сумасбродной цветочницы-красавицы Эды и строгого архитектора Серкана затянуло всех без исключения, от пенсионерок до студенток. «Постучись в мою дверь», бесспорно, — главное сериальное guilty pleasure (удовольствие, в котором стыдно признаться, — прим.) года, вожделенное при любых обстоятельствах, погоде и настроении.

7

Актриса года — Светлана Иванова

Светлана Иванова | Источник: Алексей Молчановский

В начале года в интервью для Кино Mail.ru Светлана пообещала удивить всех ролями, в которых мы ее не узнаем, и «поменять собственное представление о себе и представление зрителя об артистке Ивановой». Сказано — сделано! Для главной роли в противоречивом и провокационном «Обоюдном согласии» Валерии Гай Германики актриса вышла за рамки привычного амплуа «девушки трудной судьбы» и создала пронзительной силы образ, словно содрав с себя все лишнее. В нашумевшем «Монастыре» перевоплотилась в жесткую, умеющую зарабатывать деньги дамочку из 90-х и одновременно почти дьяволицу. Но и о «классической Светлане Ивановой», которую обожает зритель, не забыла: вернулась в новых сезонах «Триггера» и «Теста на беременность». Пять баллов Свете за умение меняться до неузнаваемости и при этом оставаться собой!

Круто, что зрители увидели меня разной. Может быть, кто-то увидел меня такой, какой не думал вообще увидеть. Это тоже часть моего плана по исполнению своих актерских мечт. Я очень надеюсь, что будут еще такие истории, потому что есть еще много дорог, которыми я не ходила, и мне нравится ходить в неизвестное, это очень интересный опыт. И признание, которое на этом пути случается, мне показывает, что, наверное, я все делаю правильно. 
Светлана Иванова
Светлана Иванова: «Зритель меня такой точно не видел»
8

Актер года — Никита Ефремов

Никита Ефремов | Источник: Алексей Молчановский

Для 34-летнего представителя именитой актерской династии 2022 год стал прорывным, дав еще больше возможностей раскрыться творчески. А мы и не против, и хотим даже больше двойственных сложных характеров в его исполнении.

Никита Ефремов и раньше не стремился играть хорошего парня, разве что «Хорошего человека», да и тот оказался серийным убийцей. В этом году же буквально каждый его персонаж — неожиданнее и неоднозначнее другого. Вот он тонко прописывает образ московского ученого-сноба, докопавшегося до причин возникновения ВИЧ-эпидемии в Советском Союзе («Нулевой пациент»). А вот перевоплощается в нервного и талантливого айтишника, свернувшего на путь криминала, в «Оффлайне». До жути реалистично играет тихого домашнего агрессора в пронзительных «Сестрах». И в то же время вновь дарит свой голос, такой уютный и уже родной, Ивану Царевичу, столь полюбившемуся и детям, и взрослым.

«Мне достаются роли, которые отвечают моим внутренним запросам», — заявляет Никита. И с неподдельным удовольствием рассказывает о будущем образе, в котором даже внешне становится абсолютно неузнаваемым, — крупного во всех смыслах чиновника из обновленных «Содержанок».

О неоднозначности своих персонажей актер рассуждает с завидной рассудительностью:

Я придерживаюсь вот этой фразы из «Мастера и Маргариты»: злых людей нет, есть люди несчастливые. И для меня как для актера важно смотреть и разбирать, почему сложилось такое несчастье, почему мой персонаж такой. Плюс, конечно, я понимаю, что одна из моих задач – показать, как не надо. А вторые две – помочь зрителям безопасно прожить свои чувства и начать диалог на какие-то темы, на которые, может быть, мы не очень хотим говорить.
Никита Ефремов

Для самого себя артист находит комфорт в спорте и отдыхе: «Важно заботиться о себе, уметь правильно отдыхать — баня, занятия спортом, что-то еще, чего в этом году в моей жизни стало гораздо больше. Мне важно уделять этому время, чтобы быть в тонусе, в каком-то ресурсе». Подписываемся под каждым словом!

9

Трудоголик года — Павел Прилучный

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Пока все неотрывно следили за насыщенной личной жизнью 35-летнего Павла Прилучного, мы, в свою очередь, внимательно наблюдали за его профессиональными успехами и, узнавая об очередном новом проекте с участием актера, поражались такой трудоспособности. Загибайте пальцы! За 2022-й с ним вышли: комедийный сериал «Предпоследняя инстанция», где у Прилучного сложился уютный дуэт с Ириной Розановой, нашумевшая и провокационная «Жизнь по вызову», мистические «Сны», комичные «Любовники», где его герой проходит терапию после неудачных отношений с женщинами, и, наконец, монотриллер «Слон», в котором Павел и вовсе единственный актер в кадре. И это не говоря о прославившем его 8 лет назад «Мажоре», который продолжает стабильно выходить новыми порциями — четвертый сезон позади, полнометражные приключения в Сочи — на подступах.

О столь выдающихся результатах актер отзывается со скромностью — говорит, что просто очень любит свою работу, добавляя: «Если проекты с моим участием нравятся зрителям, это только доказывает, что я все делаю правильно». А на вопрос о том, какая из ролей далась ему сложнее всего, признается:

Наверное, сложнее всего были съемки в монофильме «Слон», потому что там такая история, которую так или иначе прокручиваешь через себя. Когда болеет ребенок – не знаю, что еще может с этим сравниться, какая еще боль. Поэтому «Слон» морально был тяжелым проектом для меня.
Павел Прилучный

О грядущих проектах Павла пока известно не так много, однако он обещает: «Дальше будет только интереснее». Что ж, с нетерпением ждем! 

«Жизнь по вызову»: рецензия на провокационный сериал с Прилучным
10

Имя года — Серкан Болат

Керем Бюрсин в образе Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь»

Один мудрец сказал, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая. К счастью, когда прикрылась условная дверь с голливудскими красавчиками (только отмена долгожданного «Бэтмена» с Паттинсоном чего стоила!), в наш мир стремительно ворвался загадочный и харизматичный Серкан Болат, заменив российским зрительницам всех прочих заграничных кумиров. Главного героя турецкого сериала-хита «Постучись в мою дверь» воплотил Керем Бюрсин, а его реальный роман (правда, краткосрочный) с актрисой Ханде Эрчел, исполнившей Эду Йылдыз, еще сильнее подогревал интерес к проекту. И если у турецких сериалов и раньше было немало поклонниц в России, то теперь стало на порядок больше, и не в последнюю очередь благодаря экранному Серкану и его фирменной лукавой улыбке. Вот такая переориентация на Восток.

11

Символ года — «Брат»

Сергей Бодров-мл. в образе Данилы Багрова

Одним из якорей для расшатанной разными событиями культурной жизни страны послужило творчество Алексея Балабанова, и главным образом речь, конечно, о фильме «Брат». 25-летний юбилей картины отмечали с размахом — от грандиозной выставки-путешествия по балабановскому миру в Петербурге, пронзительной документалки Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» до коллекции одежды и комиксов про Данилу Багрова.

«Балабановщина» прочно проникла в нашу жизнь – в последние годы 90-е красной нитью проходят сквозь фильмы молодых российских авторов, а порой и вовсе кажется, что приметы той эпохи возвратились в нашу реальность. Давно так явственно не ощущался запрос на народного героя – такого же близкого, каким четверть века назад стал для всех персонаж, воплощенный Сергеем Бодровым-мл. Вернувшийся с войны солдат, неустроенный в жизни, Багров стал защитником слабых и олицетворением силы, которая, как известно, в правде. Жаль только, что на вопрос, а в чем же правда, Данила уже не ответит.

12

Разочарование года — Marvel

Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Исход супергероев из российских кинотеатров стал для многих ударом, но печаль года быстро сменилась разочарованием года, когда стало ясно — Marvel уже не тот. Практически все фильмы и сериалы студии, вышедшие в 2022-м, были безжалостно обруганы публикой и/или опозорились в прокате. В погоне за красивой картинкой, навязчивым заигрыванием с фанатами и желанием отработать «правильную» мировую повестку потерялись по-настоящему трогательные, живые истории и яркие характеры. Могучие и давно зарекомендовавшие себя Тор и Доктор Стрэндж в свежих сольниках превратились из супергероев в скверно шутящих паяцев, а новые персонажи «Мисс Марвел», «Черной Пантеры» и «Женщины-Халка» получились не настолько выразительными, чтобы заменить прежних кумиров. Лишь магический сериал-головоломка «Лунный рыцарь» вызвал некоторое любопытство, но и тот почти целиком держится на обаянии и блестящей актерской игре Оскара Айзека.

Хочется верить, что вместе с 2022-м закончится этот неуклюжий и затянувшийся переход Киновселенной в Мультивселенную, и в будущем Marvel вновь заставит сердца зрителей биться учащенно.

13

Кинопротивостояние года — «Дом Дракона» vs «Властелин колец: Кольца власти»

Этой осенью нам повезло наблюдать редчайшее явление в природе: битву приквелов-титанов. Ожидаемые миллионами зрителей, баснословно дорогие фэнтези-сериалы вышли почти одновременно и стали причиной яростных интернет-препирательств. Проект Amazon встречали с опаской, все-таки культовая трилогия Питера Джексона — тот идеальный образец, который было бы стыдно испортить чем-то новым. Драму HBO приветствовали с большими надеждами, предполагая, что «Дом Дракона» реабилитирует слабоватый финал «Игры престолов».

При этом сериалы, на самом-то деле, мало что объединяет, кроме жанра фэнтези. Живописные, но громоздкие «Кольца власти» дарят уютное, почти книжное погружение в сказку, в которой временами хоть и творится что-то страшное, но можно чувствовать себя в полной безопасности. А наполненный страстями и кровавыми разборками белокурых диктаторов Таргариенов «Дом Дракона» заставляет нервничать и кусать губы от напряжения. Что ж, как бы мы ни мечтали о спокойствии, иногда свалиться в змеиное гнездо заманчивее, чем отправиться в длительное путешествие — пусть и по безумно красивому миру.

Фантастически красиво: обзор сериала «Кольца власти»
14

Камбэк, или Дождались года — «Аватар 2»

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

2022-й принес киноманам щедрую порцию ностальгии, вернув на большие экраны олдскульного маньяка в маске («Крик»), «лучшего стрелка» Тома КрузаТоп Ган: Мэверик») и даже Чипа с Дейлом. Но все это меркнет под гигантской тенью ослепительно синей планеты Пандоры. Всего-то 13 лет (!) понадобилось Джеймсу Кэмерону, чтобы дать добро на выход второй части своего революционного «Аватара». Ожидание обрастало мемами, подогревалось десятками новостей (например, о том, как Зои Салдана расплакалась от просмотра первых минут фильма, или как Кейт Уинслет не дышала 7 минут), и в итоге, вроде бы, оправдалось: сверхдолгожданный сиквел авансом отметили двумя номинациями на «Золотой глобус», а первые зрители остались в восторге от визуальной роскоши картины. 

15

Реалити-шоу года — суд Джонни Деппа и Эмбер Херд

Трансляции из зала суда, где на протяжении нескольких недель слушалось дело мистера Деппа против его бывшей жены, стали для миллионов зрителей по всему миру главной мыльной оперой, тру-крайм-сериалом, стендап- и реалити-шоу в одном флаконе. Горючие слезы Эмбер, саркастичные реплики Джонни, ожидание свидетельских показаний Илона Маска и Джеймса Франко – и все это в прямом эфире! Даже то, ради чего, казалось бы, все собрались – решение суда, – отошло на второй план: настолько увлекательным оказался сам процесс.

Впрочем, и финал этого грандиозного шоу не разочаровал. Доброе имя Джонни Деппа восстановлено, поговаривают, что даже Disney, в числе первых «отменивший» артиста, уже вовсю ведет с ним переговоры о возвращении к роли Джека Воробья. С другой стороны, и Эмбер Херд не намерена останавливаться в своей борьбе. Ждем второй сезон?

PS: Танец года — «Уэнсдэй»

Главный мем и он же главный подниматель настроения под конец этого года — чудаковатый танец самой хмурой представительницы семейки Аддамс в исполнении восходящей звезды Дженны Ортеги. Сцена стала едва ли не хитовее самого сериала и бешено завирусилась в сети — пародии на Уэнсдэй не сделал только ленивый, от Клавы Коки до Леди Гаги. Повторять рекомендуется!

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Том Круз
Tom Cruise
Андрей Смоляков
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
Ханде Эрчел
Hande Erçel
Одна
«Русалочка» и «Железный человек» признаны национальным достоянием США
Лунный рыцарь
Бэтмен
Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Лулу и Бриггс
Актрису Мишель Йео признали иконой 2022 года
Непослушник
1941. Крылья над Берлином
Названы величайшие фильмы всех времен
Женщина-Халк: Адвокат
Постучись в мою дверь
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Уэнсдэй
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Лучшие российские сериалы 2022 года: топ-25 по рейтингу зрителей
Нулевой пациент
Содержанки. Перезагрузка
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Обоюдное согласие
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире
1 р.
Оффлайн
Властелин колец: Кольца власти
Брэд Питт назвал самых красивых мужчин-актеров
Молодой человек
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Морбиус
Топ Ган: Мэверик
Юра Борисов
Светлана Иванова
Миротворец
Дмитрий Тюрин
Художник
Том Холланд
Tom Holland
Черная птица
Чемпион мира
1 р.
Предпоследняя инстанция
Алексей Балабанов
Анчартед: На картах не значится
Джонни Депп
Johnny Depp
Тимур Алпатов
Извне
Джеймс Кэмерон
James Cameron
Александр Горбатов
Никита Ефремов
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Мисс Марвел
Крик
Дом Дракона
1 р.
Триггер
Жизнь по вызову
Halo
Тест на беременность
Зои Салдана
Zoe Saldana
Мэтт Смит
Matt Smith
Чип и Дейл спешат на помощь
Дарья Урсуляк
И снова здравствуйте!
1 р.
Начальник разведки
Любовники
Слон
Сны
Капельник
Балабанов. Колокольня. Реквием
Сергей Пускепалис
Павел Прилучный
Марина Александрова
Сергей Бодров-мл.
Аватар: Путь воды
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Эпидемия
Монастырь
Брат
Сестры
Эмбер Херд
Amber Heard
Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян
Названа самая популярная турецкая актриса
Эмбер Херд признали самой красивой женщиной в мире
Назван самый успешный проект HBO Max
Зендая вошла в список 100 самых влиятельных людей года
Фильм, где Кейдж играет самого себя, высоко оценили зрители
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость года
Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Финал продолжения «Декстера» разочаровал зрителей
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Названы самые важные российские фильмы года
Роднянский попал в топ-500 влиятельных людей в мировой индустрии
Названы лучшие актер и актриса года
Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Назван худший фильм года
Назван фильм с лучшим сценарием века
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Назван лучший сериал 21-го века
Назван самый популярный среди зрителей актер
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда
Назван самый популярный детский мультсериал в мире
Названа самая богатая актриса мира
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Новые трейлеры
Оливье
Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Тизер-трейлер
Оппенгеймер
Трейлер (англ.)
Барби
Тизер-трейлер (англ.)
На краю
Дублированный трейлер
Крушение
Дублированный трейлер
Хороший человек
Трейлер (англ.)
Появление
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь