Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки

Никита Михалков | Источник: PersonaStars

77-летний Никита Михалков поборол тяжелый недуг и спустя почти три недели после госпитализации вернулся домой. Двусторонняя пневмония обернулась для Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием.

«Друзья мои... Огромный труд врачей и ваши молитвы привели меня домой», — написал режиссер в своем Telegram-канале.

Друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, рассказал «КП» о Михалкове. Никита Сергеевич, по его словам, чувствует себя хорошо.

«Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьезных процедур в больнице больше не оставалось. Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — уточнил Адабашьян.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила, что ее супруг восстанавливается после гриппа и чувствует себя лучше. Она добавила, что коронавирус у Михалкова не подтвердили.