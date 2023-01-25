Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки

77-летний Никита Михалков поборол тяжелый недуг и спустя почти три недели после госпитализации вернулся домой. Двусторонняя пневмония обернулась для Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием.
«Друзья мои... Огромный труд врачей и ваши молитвы привели меня домой», — написал режиссер в своем Telegram-канале.
Друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, рассказал «КП» о Михалкове. Никита Сергеевич, по его словам, чувствует себя хорошо.
«Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьезных процедур в больнице больше не оставалось. Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — уточнил Адабашьян.
Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила, что ее супруг восстанавливается после гриппа и чувствует себя лучше. Она добавила, что коронавирус у Михалкова не подтвердили.
5 января пресс-служба Михалкова подтвердила, что деятеля культуры госпитализировали с гриппом. 16 января стало известно, что его перевели из реанимации в обычную палату.