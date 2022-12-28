Любимова назвала ожидаемые российские кинопремьеры 2023 года

Кадр из фильма «Чебурашка»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова назвала самые ожидаемые российские фильмы, которые выйдут в кинотеатрах в 2023 году. Говоря о будущих премьерах в интервью ТАСС, министр выделила полнометражный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Нюрнберг» Николая Лебедева и «Вызов» Клима Шипенко.

«Картин будет много, мы ждем их. Мы сейчас все хотим посмотреть, как выглядит Чебурашка. <…> Еще “Нюрнберг” Николая Лебедева мы очень ждем. Я даже на стадии сценария с большим интересом его читала. И знаю, какие силы были брошены, — и в ковид, и сейчас — чтобы проект был закончен. Это может здорово получиться. Ну, конечно, для нас вызовом является одноименная картина “Вызов”, которую мы ждем в День космонавтики», — сказала Любимова.

Рассуждая в целом о современном кино, министр отметила, что зрителям «меньше всего сейчас хочется тревоги, хоррора и так далее», поскольку «достаточно в жизни тревог и волнений — и за близких, и за родных». Говоря о сериалах, Любимова добавила, что необходимы талантливые работы, способные напитать позитивной энергией. «И под Новый год такие картины будут востребованы особенно, — считает министр. — Но, мне кажется, это очень чувствуют и наши продюсеры».

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